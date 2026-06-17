Christiansen tras la dura derrota de Panamá ante Ghana: "Es cruel perder"

La Selección de Panamá comenzó su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una dolorosa derrota por 1-0 frente a Ghana, en un encuentro correspondiente al Grupo L disputado en el estadio de Toronto, Canadá. El conjunto canalero dejó una buena imagen en el terreno de juego, pero terminó pagando caro un descuido en los minutos finales. Tras el compromiso, el seleccionador Thomas Christiansen compareció ante los medios de comunicación y no ocultó su frustración por la forma en que se escapó el resultado. El entrenador reconoció que la derrota fue especialmente difícil por el contexto de una Copa del Mundo, donde cada detalle puede marcar la diferencia. “Es cruel perder el partido como lo perdimos. Los errores se pagan caros en este torneo. Es un error que duele mucho más porque para meterte en un Mundial tienes que esperar cuatro años para el siguiente”, manifestó Christiansen en conferencia de prensa, reflejando el sentimiento de un equipo que estuvo cerca de sumar en su estreno.

El técnico también destacó que, a diferencia de otros campeonatos o procesos eliminatorios, en una Copa Mundial las oportunidades para recuperarse son limitadas. Por ello, insistió en que el grupo debe aprender rápidamente de lo ocurrido y enfocarse en los desafíos que vienen por delante. A pesar del golpe anímico, Christiansen valoró positivamente el desempeño de sus dirigidos y resaltó el orgullo que generaron en la afición panameña. “Hay que levantar el ánimo al jugador. Hicieron muy contentos a muchos panameños y estuvimos tan cerca de lograr un resultado histórico para Panamá. Puede ser uno de los mejores partidos de Panamá en un Mundial y eso es de valorar”, comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE