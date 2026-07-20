  1. Mundial 2026

City Mall celebró el cierre de campaña mundialista con premios y entretenimiento

City Mall finalizó su campaña "Modo Fan" con entretenimiento, premios y la transmisión de 33 partidos a los visitantes durante la temporada mundialista.

City Mall celebró el cierre de campaña mundialista con premios y entretenimiento

Cientos de aficionados de todo el país acudieron a la cita de la gran final que se transmitió en el food court del City Mall.

 Fotos: Neptalí Romero
20 de julio de 2026 a las 09:50

En un ambiente lleno de entretenimiento, premios y pasión por el deporte, City Mall concluyó con éxito su campaña "City Mall se vive en modo fan", una iniciativa que reunió a los aficionados al fútbol durante la temporada mundialista.

Del 11 de junio al 19 de julio, el food court del centro comercial albergó la Zona Fan, un espacio donde cientos de visitantes disfrutaron de la transmisión de 33 partidos en pantalla gigante, en alianza con Tigo Sports.

Una vibrante batucada y la guacamaya animaron los diferentes espacios del City Mall antes de llegar al food court, donde los esperaban los aficionados y clientes del centro comercial.

Una vibrante batucada y la guacamaya animaron los diferentes espacios del City Mall antes de llegar al food court, donde los esperaban los aficionados y clientes del centro comercial.

"Este día City Mall está haciendo el cierre de campaña, que fue inspirada en la temporada mundialista. Tuvimos un movimiento masivo en el centro comercial, trayendo diversión y entretenimiento a cada una de las personas que nos visitaban", destacó Estefani Castro, coordinadora de Mercadeo de City Mall San Pedro Sula.

Estefani Castro, coordinadora de Mercadeo de City Mall San Pedro Sula, expresó que este evento final superó las expectativas de la campaña mundialista.

Estefani Castro, coordinadora de Mercadeo de City Mall San Pedro Sula, expresó que este evento final superó las expectativas de la campaña mundialista.

Una emocionante final

La jornada de clausura comenzó con una vibrante batucada, seguida por la aparición de la guacamaya, botarga oficial y protagonista de la campaña, que animó a los asistentes antes de dar paso a la música en vivo que acompañó la celebración.

Como ocurrió durante toda la campaña, en el medio tiempo del encuentro se realizaron dinámicas y juegos interactivos con el público, lo que permitió a los visitantes ganar premios gracias al apoyo de los patrocinadores Miniso, Lili Pink, Sportia y Coppo, quienes se sumaron para hacer de la experiencia un momento aún más especial.

En el medio tiempo, se realizaron dinámicas y juegos interactivos que permitieron a los aficionados ganar muchos premios.

En el medio tiempo, se realizaron dinámicas y juegos interactivos que permitieron a los aficionados ganar muchos premios.

Castro explicó que la campaña buscó no solo ofrecer un espacio para disfrutar de los partidos, sino también brindar alternativas de entretenimiento para toda la familia, como la Zona Gaming, donde los aficionados tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades y ganar premios.

En este evento hasta los más pequeños se llevaron obsequios de las marcas patrocinadoras.

En este evento hasta los más pequeños se llevaron obsequios de las marcas patrocinadoras.

Zona Fan reunió a los aficionados al fútbol

A lo largo de la campaña, la Zona Fan se consolidó como un punto de encuentro para disfrutar de la pasión por el fútbol en familia y con amigos, ofreciendo la transmisión de los partidos en un ambiente seguro y dinámico, complementado con actividades recreativas y premios durante cada jornada.

"Nos llena de satisfacción haber visto cómo nuestros visitantes hicieron de la Zona Fan un espacio para compartir, celebrar y vivir juntos la emoción de esta temporada futbolera. En City Mall continuaremos impulsando experiencias que fortalezcan la convivencia y generen momentos memorables para quienes nos visitan", expresó Castro.

El ambiente festivo del City Mall reunió a muchas familias que asistieron a la gran final del máximo evento deportivo.

El ambiente festivo del City Mall reunió a muchas familias que asistieron a la gran final del máximo evento deportivo.

La campaña atrajo no solo a visitantes de San Pedro Sula, sino también a personas provenientes de distintas ciudades del país, quienes llegaron al centro comercial para disfrutar de los partidos y de las actividades organizadas durante la temporada.

Con iniciativas como esta, City Mall reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que trascienden las compras, consolidándose como un espacio de entretenimiento y convivencia para toda la familia.

Personal ejecutivo acompañó a la batucada, la guacamaya y animadores durante el cierre de la campaña City Mall se vive en modo fan.

Personal ejecutivo acompañó a la batucada, la guacamaya y animadores durante el cierre de la campaña "City Mall se vive en modo fan".

Finalmente, Castro invitó al público a seguir las redes sociales oficiales @citymallhnd, donde el centro comercial anuncia sus próximos eventos, promociones y novedades.

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