City Mall celebró el cierre de campaña mundialista con premios y entretenimiento

En un ambiente lleno de entretenimiento, premios y pasión por el deporte, City Mall concluyó con éxito su campaña "City Mall se vive en modo fan", una iniciativa que reunió a los aficionados al fútbol durante la temporada mundialista. Del 11 de junio al 19 de julio, el food court del centro comercial albergó la Zona Fan, un espacio donde cientos de visitantes disfrutaron de la transmisión de 33 partidos en pantalla gigante, en alianza con Tigo Sports.

"Este día City Mall está haciendo el cierre de campaña, que fue inspirada en la temporada mundialista. Tuvimos un movimiento masivo en el centro comercial, trayendo diversión y entretenimiento a cada una de las personas que nos visitaban", destacó Estefani Castro, coordinadora de Mercadeo de City Mall San Pedro Sula.

Una emocionante final

La jornada de clausura comenzó con una vibrante batucada, seguida por la aparición de la guacamaya, botarga oficial y protagonista de la campaña, que animó a los asistentes antes de dar paso a la música en vivo que acompañó la celebración. Como ocurrió durante toda la campaña, en el medio tiempo del encuentro se realizaron dinámicas y juegos interactivos con el público, lo que permitió a los visitantes ganar premios gracias al apoyo de los patrocinadores Miniso, Lili Pink, Sportia y Coppo, quienes se sumaron para hacer de la experiencia un momento aún más especial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Castro explicó que la campaña buscó no solo ofrecer un espacio para disfrutar de los partidos, sino también brindar alternativas de entretenimiento para toda la familia, como la Zona Gaming, donde los aficionados tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades y ganar premios.

Zona Fan reunió a los aficionados al fútbol

A lo largo de la campaña, la Zona Fan se consolidó como un punto de encuentro para disfrutar de la pasión por el fútbol en familia y con amigos, ofreciendo la transmisión de los partidos en un ambiente seguro y dinámico, complementado con actividades recreativas y premios durante cada jornada. "Nos llena de satisfacción haber visto cómo nuestros visitantes hicieron de la Zona Fan un espacio para compartir, celebrar y vivir juntos la emoción de esta temporada futbolera. En City Mall continuaremos impulsando experiencias que fortalezcan la convivencia y generen momentos memorables para quienes nos visitan", expresó Castro.

La campaña atrajo no solo a visitantes de San Pedro Sula, sino también a personas provenientes de distintas ciudades del país, quienes llegaron al centro comercial para disfrutar de los partidos y de las actividades organizadas durante la temporada. Con iniciativas como esta, City Mall reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que trascienden las compras, consolidándose como un espacio de entretenimiento y convivencia para toda la familia.