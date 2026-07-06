Cristiano Ronaldo dice adiós a los mundiales como leyenda: los grandes récords que dejó

El delantero portugués dice adiós a los mundiales siendo es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones nacionales, con 145 anotaciones desde su debut internacional en 2003. Además, posee el récord mundial de más partidos disputados con una selección absoluta, al superar la barrera de los 231 encuentros, una cifra sin precedentes en el fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo ha escrito páginas doradas en la historia del fútbol. A sus 41 años, el capitán de la Selección de fútbol de Portugal continúa batiendo récords que lo consolidan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tanto con su selección como en las grandes competiciones internacionales.

Su capacidad goleadora también quedó reflejada durante las fases clasificatorias. Ronaldo es el máximo anotador histórico de las eliminatorias europeas rumbo a la Eurocopa y al Mundial, acumulando más de 40 goles, un registro que refleja su regularidad durante más de dos décadas defendiendo la camiseta portuguesa.

En la Copa Mundial de la FIFA también ha dejado una huella imborrable. Cristiano se convirtió en el único futbolista capaz de marcar en seis ediciones diferentes del torneo, desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026. Con ello, además, superó a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo.

La Campeonato Europeo de la UEFA es otra competición en la que domina los libros de récords. Es el máximo goleador en la historia del torneo y fue el primer futbolista en anotar en múltiples ediciones de la Eurocopa, reafirmando su impacto en los escenarios más importantes del fútbol europeo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A nivel colectivo, Cristiano levantó tres títulos oficiales con Portugal: la UEFA Euro 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League. Además, en el Mundial 2026 estableció una nueva marca al convertirse en el jugador de mayor edad en firmar un doblete en una Copa del Mundo, tras marcar dos goles frente a la Selección de fútbol de Uzbekistán con 41 años, reafirmando que su legado sigue creciendo.

Con la eliminación en los octavos de final de Norteamérica 2026, se termina formalmente la historia de Cristiano en Copas del Mundo. El astro portugués logró una marca histórica al disputar y marcar gol en el torneo planetario en seis ocasiones consecutivas con la camiseta de Portugal, manteniéndose en la élite del fútbol durante dos décadas.

Su camino en la competición comenzó en Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales. Posteriormente, lideró a su selección en las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y finalmente esta última presentación en 2026. A lo largo de este periplo, el atacante se consolidó como el referente absoluto de su país en la gran cita del fútbol.

El legado y los récords que dejó Cristiano Ronaldo en Mundiales quedarán guardados en las páginas doradas de la competición. Su regularidad y vigencia le permitieron romper marcas de asistencia y goles que lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes de la historia del torneo.

El propio capitán de la Selección de Portugal despejó cualquier tipo de duda en las conferencias de prensa previas al cruce de octavos de final. El atacante luso confirmó explícitamente ante los medios de comunicación que Norteamérica 2026 sería el último certamen mundialista de su carrera profesional, manifestando su deseo de disfrutar al máximo cada minuto en el campo sabiendo que no volvería a vestir la camiseta de su país en esta competencia internacional.