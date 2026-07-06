El récord que igualó Inglaterra a Honduras y Costa Rica jugando en el estadio Azteca

Ganar en el estadio Azteca no es fácil. De muchas selecciones que han visitado a México en este escenario, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal... no han podido ganar. Su cancha tiene algo especial y es tan complicada que, en más de 80 partidos disputados, solo tres países han ganado en ese terreno. Inglaterra los venció 3-2 en el duelo de octavos del Mundial 2026 y se convirtió apenas en la tercera selección que logra llevarse un triunfo. Solo dos centroamericanos tenían ese récord y vaya que sí es de mucho valor ya que todas, absolutamente todas se ponen de rodillas frente al Tri.

El primero que lo hizo fue la Selección de Costa Rica cuando corría el año 2001 en las eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002. El cuadro centroamericano los venció 2-1 con anotaciones de Rolando Fonseca y Hernán Medford. Fue un mítico partido donde los ticos demostraron que México no era invencible en el estadio Azteca. Pasaron 12 años para que otro país volviera a dar el famoso “Aztecazo” y fue precisamente la Selección de Honduras. El cuadro catracho los derrotó 2-1 aquel 7 de septiembre del 2013 rumbo al Mundial de Brasil 2014 bajo una noche lluviosa en la capital mexicana.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026