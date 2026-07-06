  1. Mundial 2026

Jugador de Inglaterra terminó en el hospital y se confirma lo peor: "Es grave"

El jugador sufre una aparatosa caída durante celebración con hinchas ingleses

Jugador de Inglaterra terminó en el hospital y se confirma lo peor: Es grave

Jordan Henderson sufre una aparatosa caída durante celebración con hinchas ingleses

 FOTOS: 'X'
06 de julio de 2026 a las 06:36

El centrocampista Jordan Henderson sufrió este domingo una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

Cristiano Ronaldo se juega la vida: partidos de hoy 6 de julio en el Mundial 2026

Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del apartido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

Cruce del Vasco Aguirre y México desgarrado; Inglaterra emula a Honduras

TERMINÓ EN EL HOSPITAL

Tras la caída lo atendieron rápidamente y lo retiraron en camilla al hospital, pero todo indica que se quedará afuera del Mundial

"Se lesionó la muñeca. En este momento se encuentra en el hospital, así que es una lesión bastante grave", expresó Thomas Tuchel en conferencia

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias