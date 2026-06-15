De la Fuente explica por qué España no superó a Cabo Verde en el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador de España, transmitió este lunes tranquilidad después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, y aseguró que en su planteamiento les quedan “siete partidos” en el torneo y enfocó a la falta de “finura y frescura” como la causa del empate sin goles en el primer encuentro. “En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”, afirmó.

“Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto”, remarcó durante la rueda de prensa posterior al partido en el estadio de Atlanta. “¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtienes el resultado que pensábamos puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura”, advirtió. En ese sentido, apuntó que le “parece muy bien el ruido y las nueces”, pero “este equipo es fiable sí o sí”. “Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí”, afirma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Lo que se diga o se deje de decir... Seguiremos nuestro camino. Es el camino que nos ha traído hasta aquí”, abundó.