¡Entre aplausos y abrazos! Ismael Koné regresa a la concentración de Canadá

Tras ser sometido exitosamente a una intervención quirúrgica el pasado 18 de junio y recibir el alta médica, Koné decidió volver a acompañar al grupo en su aventura mundialista. Aunque aún necesita muletas para movilizarse, su presencia generó una reacción inmediata entre jugadores y cuerpo técnico, quienes lo recibieron con abrazos, aplausos y numerosas muestras de cariño.

La concentración de Canadá volvió a llenarse de sonrisas este sábado con el regreso de Ismaël Koné, uno de los jugadores más queridos del plantel. El mediocampista reapareció junto a sus compañeros apenas días después de sufrir una fractura en la pierna izquierda durante el compromiso frente a Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las imágenes compartidas por la selección canadiense reflejaron la enorme unión que existe dentro del equipo dirigido por Jesse Marsch. El regreso del volante fue celebrado como una auténtica victoria emocional para una plantilla que ha demostrado mantenerse unida tanto dentro como fuera de la cancha.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se produjo cuando Koné se reencontró con su madre. Ambos protagonizaron un emotivo abrazo que rápidamente se convirtió en una de las escenas más sensibles de lo que va del Mundial, despertando la emoción de futbolistas, entrenadores y aficionados.

La lesión del centrocampista ocurrió durante la contundente victoria de Canadá sobre Catar. En aquella jugada también fue expulsado el catarí Assim Madibo, mientras la preocupación por el estado físico de Koné terminó acaparando gran parte de la atención pese al histórico resultado conseguido por los norteamericanos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LEA TAMBIÉN: Así es la hermosa seguidora de México que roba miradas en el Mundial 2026

Desde entonces, las muestras de apoyo hacia el futbolista no han dejado de llegar. Compañeros, seguidores y miembros del entorno de la selección han expresado su respaldo, mientras Koné agradeció cada mensaje recibido y aseguró que afrontará su recuperación con determinación. Aunque su Mundial terminó antes de tiempo, Canadá sigue sintiendo que él forma parte de cada paso que da en el torneo.