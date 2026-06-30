La reacción de Mbappé sobre la pelea con Messi por ser el goleador del Mundial

Kylian Mbappé dijo este martes que su objetivo es "marcar la historia de Francia" y "estar el 19 de julio en la final" después de anotar un doblete en el triunfo por 3-0 ante Suecia que clasificó a los galos para octavos del Mundial. "Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final", expresó Mbappé, preguntado por EFE, en zona mixta del MetLife Stadium.

"Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Catar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país", agregó Kylian en español. El delantero del Real Madrid, máximo goleador histórico de Francia, se convirtió con su doblete ante Suecia en el jugador con más tantos en la historia de partidos de eliminación directa de los Mundiales (10). Además se colocó con 18 goles en el segundo máximo artillero del torneo, solo por detrás del astro argentino Leo Messi, que tiene 19. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Estoy seguro de que Leo va a meter más goles, así que no miro mucho eso. Miro más a los rivales contra los que podemos jugar y a cuánto nos acercamos de nuestro objetivo, que es la final", zanjó Mbappé sobre esa pelea con el rosarino.