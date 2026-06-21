Partidos de hoy 21 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos en TV

La emoción no se detiene en el Mundial 2026 y, ya conociendo a los primeros clasificados y eliminados de la competencia, ahora es turno de volver a ver sobre el terrno de juego a una de las grandes favoritas a ganar el torneo. Tras el decepcionante empate sin goles en su debut ante Cabo Verde, la selección de España está obligada este domingo a mejorar en Atlanta sus prestaciones frente a Arabia Saudita en busca de un triunfo que le despeje el camino a la siguiente fase (10:00 AM por Tigo Sports y TVC).

"Lamine Yamal está bien. Es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Mundial", explicó el técnico Luis de la Fuente sobre la joven estrella en rueda de prensa en la víspera del segundo partido del torneo. Más tarde, Irán afronta en el estadio de Los Ángeles el que a priori se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G, aunque con el telón de fondo por las restricciones impuestas por Washington al equipo asiático (1:00 PM por Tigo Sports y TVC).