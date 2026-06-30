Países Bajos y su maldición: 20 años invicto y otro Mundial que cae en los penales

La última derrota neerlandesa en los 90 minutos de un Mundial se remonta a la edición de Alemania 2006, cuando cayó frente a Portugal. Desde entonces, la Oranje ha sido un equipo extremadamente difícil de vencer, pero esa solidez no ha bastado para romper una sequía que ya se extiende por varias generaciones.

La eliminación de la Selección de fútbol de los Países Bajos frente a la Selección de fútbol de Marruecos en la tanda de penales volvió a alimentar una historia que parece repetirse en cada Copa Mundial de la FIFA. El equipo dirigido por Ronald Koeman quedó fuera sin haber perdido un solo partido en el tiempo reglamentario, prolongando una racha tan llamativa como frustrante.

La historia de esta "maldición" comenzó en la década de los setenta con la legendaria Selección de fútbol de los Países Bajos, conocida como la Naranja Mecánica. A pesar de contar con figuras como Johan Cruyff, Johan Neeskens y Ruud Krol, perdió las finales de 1974 y 1978, ambas ante las selecciones anfitrionas, dejando escapar dos oportunidades históricas para conquistar su primera Copa del Mundo.

Tras aquellos golpes llegaron años de altibajos. Países Bajos ni siquiera logró clasificarse para los Mundiales de 1982 y 1986, mientras que en 1998 regresó a las semifinales, donde nuevamente quedó a las puertas del título. Ya en el siglo XXI, la historia volvió a repetirse con la derrota en la final de 2010 ante Selección de fútbol de España, definida por el inolvidable gol de Andrés Iniesta en el tiempo extra.

Las eliminaciones desde los once pasos también se han convertido en una constante. Argentina dejó fuera a los neerlandeses en las tandas de penales de 2014 y 2022, mientras que ahora fue Marruecos quien terminó con su ilusión desde el punto blanco. El desenlace volvió a evidenciar la dificultad que tiene el conjunto europeo para dar el golpe definitivo en los momentos decisivos.

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Pese a la eliminación, los números reflejan la competitividad de la Oranje. Países Bajos acumula 23 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos de un Mundial y 16 encuentros seguidos sin caer antes de una eventual definición por penales. Sin embargo, esas estadísticas siguen siendo un consuelo insuficiente para una selección que continúa persiguiendo una primera estrella que, una vez más, tendrá que esperar al menos cuatro años más.