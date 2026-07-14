Rodri atiza tras arbitraje de Barton: "Llevamos tres partidos lidiando con esta situación"

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, criticó este martes, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 con una victoria en la semifinal ante Francia (0-2), la “permisividad evidente” que ha habido por parte del trío arbitral con las faltas cometidas sobre Lamine Yamal, que tienen que “pitarlas”. “Lo que es evidente es que llevamos tres partido lidiando con esta situación de cantidad de faltas. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que él chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, explicó a ‘TVE’.

“Lamine Yamal ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón ha estado sensacional y nos ha ayudado muchísimo”, añadió. Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este martes, tras clasificarse para la final del Mundial 2026 con una victoria por 0-2 contra Francia, que los jugadores tienen ahora “el partido más importante” de su “vida” en el duelo decisivo que los enfrentará el próximo domingo ante Argentina o Inglaterra. “Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y un grandísimo partido”, expresó en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE