Rodri atiza tras arbitraje de Barton: "Llevamos tres partidos lidiando con esta situación"

Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, criticó este martes, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 con una victoria en la semifinal ante Francia (0-2), la “permisividad evidente” que ha habido por parte del trío arbitral con las faltas cometidas sobre Lamine Yamal, que tienen que “pitarlas”.
“Lo que es evidente es que llevamos tres partido lidiando con esta situación de cantidad de faltas. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que él chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, explicó a ‘TVE’.
“Lamine Yamal ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón ha estado sensacional y nos ha ayudado muchísimo”, añadió.
Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este martes, tras clasificarse para la final del Mundial 2026 con una victoria por 0-2 contra Francia, que los jugadores tienen ahora “el partido más importante” de su “vida” en el duelo decisivo que los enfrentará el próximo domingo ante Argentina o Inglaterra.
“Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y un grandísimo partido”, expresó en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.
“Ha sido un partido tremendamente exigente, donde necesitamos de todos, de la ayuda tanto Fabián como Dani Olmo han estado sensacionales ayudándome en el medio campo contra un equipo muy físico. Ha sido un partido muy completo de todos”, añadió.
Rodrigo explicó que el objetivo era “anular un poco al rival”. “Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno. El equipo ha estado excepcional, anulando completamente a sus jugadores, la presión tras pérdida ha sido impresionante...”, expuso