Desde CONMEBOL salen a la defensa tras las criticas al hondureño Said Martínez

El Mundial de United 2026 continúa su etapa decisiva en donde las selecciones se están jugando el pase a los octavos de final y otras que alistan maletas para regresar a casa.
Luego del duelo entre Bélgica y Senegal, encuentro que fue dirigido por el árbitro hondureño Said Martínez, quien tuvo una actuación destacada, pese a los cuestionamientos del penal que marcó al cierre del partido que le significó la clasificación para los belgas.
Después de varias críticas y comentarios de diversos sectores, desde la CONMEBOL han salido al paso y le dan un respaldo del silbante hondureño.
"Martínez mantuvo una buena condición física durante todo el partido, lo que le permitió estar cerca de las acciones", comienza explicando Diego Jiménez, analista arbitral y especialista de la cuenta en X árbitro internacional.
Y agrega: "Considero que tuvo buena lectura de juego, dándole fluidez y sancionando las faltas con buen criterio, aunque se volvió un poco friccionado, sobre todo por los belgas, que le sancionaron 22 faltas, mientras que a Senegal 12. EL manejo disciplinario fue bueno, amonestando a 2 belgas y a 1 senegalés".
Una de los reclamos que en su momento tuvo Said de los futbolistas de Senegal fue empate 2-2 de Bélgica, donde se reclamó una falta.
"En el gol del empate de Bélgica, los senegaleses solicitaron falta, pero el 8B tocó el balón primero y posteriormente, se produjo el choque con el guardameta".
La polémica decisión sobre el penal final, Diego Jiménez destaca que. "La otra acción clave fue el penal sancionado. Martínez tiene una visión clara de la acción, pero no consideró la falta. El VAR lo invita a revisar y se observa que el jugador 8B anticipa al defensor y hay un desplazamiento del pie de apoyo, por lo que la sanción es correcta".
Y cierra explicando: "Un partido muy intenso, quizás uno de los mejores de esta ronda; Martínez mantuvo el control, pese a los reclamos de ambos equipos, y con ayuda del VAR, resolvió la jugada clave del partido".