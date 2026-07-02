Tielemans habla sobre las decisiones de Saíd Martínez: "No creo que haya falta"

El árbitro hondureño Said Martínez continúa siendo uno de los nombres más comentados del Mundial 2026 tras su actuación en el duelo entre Bélgica y Senegal. Las decisiones que tomó durante el encuentro generaron fuertes reclamos, especialmente por parte del conjunto senegalés, aunque ahora recibió el respaldo del principal protagonista del partido: Youri Tielemans. La estrella del Aston Villa FC fue la gran figura del compromiso al marcar los dos goles con los que Bélgica remontó el marcador. El primero estuvo rodeado de polémica por una supuesta falta sobre un defensor senegalés en la jugada previa, mientras que el segundo llegó desde el punto penal, luego de que Saíd Martínez revisara la acción en el VAR y decretara la infracción en los minutos finales del segundo tiempo extra.

En declaraciones concedidas al diario francés L'Equipe, Tielemans defendió la actuación del colegiado hondureño y aseguró que, desde su perspectiva, las decisiones fueron correctas. "Yo personalmente no he vuelto a ver las imágenes. Pero en mi primer gol, es decir, el segundo gol de Bélgica, no creo que haya falta", mencionó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El internacional belga explicó que la acción fue una jugada normal del partido y rechazó que hubiese cometido una infracción sobre su rival al disputar el balón por alto. "Intento saltar alto, obviamente mis manos están arriba, pero no hago ningún movimiento para empujar al rival. Solo estoy... solo estoy ahí, intentando saltar. Así que para mí, personalmente, no hubo falta", señaló. Sobre la otra gran decisión del encuentro, el penal señalado a favor de Bélgica tras la revisión en el VAR, Tielemans también respaldó el criterio del árbitro catracho, al considerar que existió contacto suficiente para sancionar la falta. "Y luego, en el penal, estuvo bastante claro. Me toma por detrás, así que... Así que bueno, creo que las decisiones del árbitro cambiaron el partido, sí, pero no creo que hayan sido injustas", manifestó.