"Se acabó": Neymar rompe el silencio y ratifica la peor noticia a Brasil

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, anunció este domingo su retirada de la Canarinha tras caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega (1-2). "Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el delantero del Santos en declaraciones al canal GeTV tras el partido.

El 10 puso fin así a su andadura en la pentacampeona del mundo tras haber disputado cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ninguna de sus participaciones levantó el título. Su mejor resultado fueron las semifinales de Brasil 2014, en las que, sin él presente por lesión, Alemania humilló a Brasil con un 7-1 que aún escuece. En esta última edición de 2026, que marcó su regreso a la absoluta después de 981 días de ausencia por diversos problemas físicos, fue un actor secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El técnico italiano, sin embargo, lo sacó desde el banquillo en el minuto 67, cuando el marcador estaba 0-0, para intentar desequilibrar la eliminatoria ante Noruega. Poco después llegó el doblete de Erling Haaland.



El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) consiguió maquillar el resultado al transformar un penalti en el tiempo de descuento. Con el pitido final, Neymar se derrumbó, rompió a llorar sobre el césped del MetLife Stadium y tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros de la 'Seleção'. El también exjugador del Al-Hilal saudí empezó su aventura en la Canarinha precisamente en ese estadio, el 10 de octubre de 2010, en un amistoso con Estados Unidos que terminó 2-0 para los brasileños. Desde entonces jugó 130 partidos y 10.673 minutos con la camiseta del combinado 'verdeamarelo', en los que ha marcado 80 goles, el que más, superando a leyendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico y Bebeto. Sin embargo, su excelentes registros goleadores no se han transformado en muchos títulos.