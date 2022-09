¡No piensa en el retiro de la selección! Guillermo Ochoa revela que quiere jugar otro Mundial después de Qatar 2022

En el evento celebrado en el Museo de Cera, Guillermo Ochoa reconoció que no es un jugador que constantemente se pierda partidos por temas físicos y eso es lo que le permite soñar con el evento que se celebrará en 2026 de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

“Me veo muchos años más jugando. Ya lo vimos con el ‘Conejo’ (Óscar Pérez), (Gianluigi) Buffon, con ‘Tala’ (Alfredo Talavera) y ‘Chuy’ (Jesús Corona), me siento muy bien y las lesiones me han respetado. Voy de Mundial en Mundial, que sea muy bueno e histórico y después ¿por qué no?, no veo que deba poner límite porque puedo seguir aportando en Selección y veremos.