LAFISE fortalece el desarrollo de la Copa Delfines Mayas, una fiesta para la natación

El tradicional evento de la Copa Delfines Mayas 2026 se disputó con gran alegría del 24 al 26 de julio en el Complejo Olímpico José Simón Azcona de Tegucigalpa, donde se dieron cita clubes y atletas de distintas regiones de Honduras, además de delegaciones invitadas de El Salvador y Nicaragua, como parte del 51 aniversario del Club Delfines Mayas. Reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y con la promoción de estilos de vida saludables, Seguros LAFISE, se sumó como patrocinador de la Copa Delfines Mayas, un importante torneo de natación que reunió a atletas de diferentes edades para demostrar su talento, disciplina y pasión por este deporte.

Esta iniciativa se desarrolló bajo el enfoque “Deportes Sin Fronteras” de LAFISE, una iniciativa que busca apoyar el deporte como una vía para generar oportunidades, fortalecer valores y construir comunidades más saludables y unidas. Para Seguros LAFISE, respaldar espacios deportivos significa mucho más que apoyar una competencia. Significa creer en las personas, acompañar sus sueños y contribuir a crear condiciones para que niños y jóvenes puedan desarrollar su potencial. “La natación nos enseña valores que también compartimos como organización: disciplina, perseverancia, preparación y la capacidad de superar nuestros propios límites. Desde Seguros LAFISE nos sentimos orgullosos de ser parte de esta Copa Delfines Mayas y de acompañar a cada uno de los atletas que hoy se esfuerzan por alcanzar sus metas”, expresó Mónica Mendoza, representante de mercadeo de LAFISE. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A través de Deportes Sin Fronteras, LAFISE busca continuar acercándose a diferentes disciplinas y comunidades, promoviendo iniciativas que permitan que el deporte transcienda las fronteras sin importar disciplina. La Copa Delfines Mayas representa precisamente ese espíritu: un encuentro donde el esfuerzo individual se convierte en inspiración colectiva y donde cada brazada representa la determinación de seguir avanzando para alcanzar los sueños. Seguros LAFISE continuará impulsando iniciativas que promuevan el bienestar, el desarrollo y las oportunidades para las nuevas generaciones, porque estamos convencidos de que cuando apoyamos el deporte, también estamos construyendo un mejor futuro.