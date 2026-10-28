¡Honduras juramenta a sus atletas rumbo a los Juegos Olímpicos Dakar 2026!

Honduras comienza a palpitar su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la juramentación de sus atletas, quienes tendrán la responsabilidad de defender los colores de la bandera nacional en la cita deportiva que se celebrará en Senegal, África. Durante la ceremonia también se realizó la entrega del Pabellón Nacional a la delegación catracha.
El acto contó con la presencia del viceministro de Deportes, Armando Vinicio Valdés, quien asistió en representación del ministro Gerardo Fajardo. Asimismo, participaron el presidente del Comité Olímpico Hondureño y autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), acompañando a los jóvenes deportistas en este importante momento.
La ceremonia sirvió para reconocer el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de los atletas hondureños que se preparan para competir en uno de los eventos juveniles más destacados del calendario deportivo internacional. Los representantes nacionales afrontarán el desafío de medirse ante deportistas de diferentes países, con la ilusión de dejar en alto el nombre de Honduras.
Por su parte, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo el liderazgo de Gerardo Fajardo, manifestó su respaldo a la delegación y expresó sus mejores deseos para esta experiencia internacional. La expectativa está puesta en el desempeño de los atletas catrachos, que buscarán representar dignamente al país y hacer ondear con orgullo la bandera hondureña en Dakar 2026.