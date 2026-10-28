¡Honduras juramenta a sus atletas rumbo a los Juegos Olímpicos Dakar 2026!

Honduras comienza a palpitar su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la juramentación de sus atletas, quienes tendrán la responsabilidad de defender los colores de la bandera nacional en la cita deportiva que se celebrará en Senegal, África. Durante la ceremonia también se realizó la entrega del Pabellón Nacional a la delegación catracha.

El acto contó con la presencia del viceministro de Deportes, Armando Vinicio Valdés, quien asistió en representación del ministro Gerardo Fajardo. Asimismo, participaron el presidente del Comité Olímpico Hondureño y autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), acompañando a los jóvenes deportistas en este importante momento.