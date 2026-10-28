La Ceiba se alista para recibir el Torneo CONDEPOR de Baloncesto U-18

La ciudad de La Ceiba, Atlántida, se alista para convertirse en el punto de encuentro de las promesas del baloncesto hondureño con la celebración del Torneo CONDEPOR U-18, que se desarrollará del 26 al 29 de noviembre. La competencia reunirá a jóvenes deportistas que buscarán demostrar sus habilidades en la duela y destacar en una disciplina que continúa ganando espacios en el país.
El evento tendrá como sede el Gimnasio José Simón Azcona, escenario que recibirá durante cuatro días a los participantes de esta fiesta deportiva. La iniciativa pretende ofrecer un espacio de competencia y convivencia, donde el talento, la disciplina y la pasión de las nuevas generaciones serán los principales protagonistas.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo el liderazgo del ministro Gerardo Fajardo, continúa promoviendo actividades orientadas al crecimiento del deporte nacional. A través de este tipo de torneos, la institución busca abrir oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, adquirir experiencia competitiva y fortalecer su preparación como atletas.
Con esta nueva edición del campeonato juvenil, La Ceiba se prepara para disfrutar de una importante cita del baloncesto hondureño, en la que los participantes tendrán la oportunidad de mostrar su potencial y representar el futuro de esta disciplina. La apuesta de CONDEPOR es seguir respaldando a la juventud mediante iniciativas que contribuyan al desarrollo deportivo y a la formación de nuevos talentos en Honduras.