La Ceiba se alista para recibir el Torneo CONDEPOR de Baloncesto U-18

La ciudad de La Ceiba, Atlántida, se alista para convertirse en el punto de encuentro de las promesas del baloncesto hondureño con la celebración del Torneo CONDEPOR U-18, que se desarrollará del 26 al 29 de noviembre. La competencia reunirá a jóvenes deportistas que buscarán demostrar sus habilidades en la duela y destacar en una disciplina que continúa ganando espacios en el país.

El evento tendrá como sede el Gimnasio José Simón Azcona, escenario que recibirá durante cuatro días a los participantes de esta fiesta deportiva. La iniciativa pretende ofrecer un espacio de competencia y convivencia, donde el talento, la disciplina y la pasión de las nuevas generaciones serán los principales protagonistas.