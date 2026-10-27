CONDEPOR y la Secretaría de Seguridad coordinan acciones para prevenir la violencia

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) busca ampliar las oportunidades para la niñez y juventud hondureña mediante iniciativas que promuevan el deporte como una herramienta de prevención social. Como parte de este objetivo, la institución sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad.
El encuentro se desarrolló en el marco de la Estrategia de Prevención Social de la Violencia, con la finalidad de establecer acciones conjuntas que permitan acercar las actividades deportivas y recreativas a diferentes comunidades del país. La iniciativa apunta a generar alternativas positivas para niños, niñas y jóvenes.
CONDEPOR destaca que la práctica deportiva puede contribuir a la transformación social, al favorecer la salud mental, fomentar hábitos saludables y promover el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. Además, busca impulsar espacios seguros donde las nuevas generaciones puedan convivir y desarrollar sus habilidades.
Mediante este acercamiento con la Secretaría de Seguridad, CONDEPOR reafirma su intención de continuar promoviendo proyectos que vinculen el deporte con la prevención de la violencia. La apuesta es construir una Honduras con mayores oportunidades para la juventud, fortaleciendo la recreación y el acceso a actividades que contribuyan al bienestar de las comunidades.