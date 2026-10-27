CONDEPOR y la Secretaría de Seguridad coordinan acciones para prevenir la violencia

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) busca ampliar las oportunidades para la niñez y juventud hondureña mediante iniciativas que promuevan el deporte como una herramienta de prevención social. Como parte de este objetivo, la institución sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Estrategia de Prevención Social de la Violencia, con la finalidad de establecer acciones conjuntas que permitan acercar las actividades deportivas y recreativas a diferentes comunidades del país. La iniciativa apunta a generar alternativas positivas para niños, niñas y jóvenes.