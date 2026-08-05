Lily Guevara deja huella en Santo Domingo y clasifica a los Panamericanos de Lima 2027

La gimnasia artística hondureña sigue cosechando buenas noticias gracias al destacado desempeño de Lily Guevara, quien con tan solo 17 años continúa dejando en alto el nombre del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En este proceso, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) mantiene su respaldo a los atletas nacionales, reafirmando su compromiso de estar cerca de quienes representan a Honduras en los escenarios internacionales.

Durante la Final del Concurso Completo (All Around), la joven gimnasta terminó en la decimoquinta posición con una puntuación total de 40.050. Su desempeño incluyó 10.700 en salto, 9.800 en barras asimétricas, 9.200 en viga de equilibrio y 10.350 en suelo, enfrentándose a algunas de las mejores exponentes de la región. Más allá de su ubicación en la clasificación, la participación de Guevara dejó un logro de enorme relevancia para el deporte hondureño, ya que aseguró su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Este resultado confirma el crecimiento de la atleta y la consolida como una de las principales figuras emergentes de la gimnasia artística nacional.