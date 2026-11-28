Mauricio Dubón continúa escribiendo una de las historias más destacadas del deporte hondureño en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB). El tres veces Guante de Oro no solamente ha conseguido consolidarse en una de las competiciones más exigentes del mundo, sino que ahora también ha alcanzado un importante reconocimiento económico, producto de su rendimiento, versatilidad defensiva y constancia a lo largo de los años. El nuevo contrato de Dubón con los Atlanta Braves representa un salto significativo en su carrera financiera. El hondureño aseguró $30 millones por las temporadas 2027, 2028 y 2029, con un salario garantizado de $10 millones por cada campaña. Se trata de un acuerdo que le permite consolidar su futuro económico y recompensa su trayectoria dentro del béisbol profesional estadounidense.



Sin embargo, para dimensionar la magnitud de este nuevo acuerdo, hay que recordar cuánto ganaba Mauricio en sus primeros años en las Grandes Ligas.

LOS SALARIOS PASADOS DE DUBÓN

Su camino comenzó en 2019, cuando debutó con los Milwaukee Brewers y posteriormente pasó a los San Francisco Giants. En aquel entonces, su salario base era de $555,000 anuales, aunque por su debut a mitad de temporada terminó percibiendo una cantidad considerablemente menor. En 2020, su salario base aumentó a $566,625, pero aquella campaña estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 y la reducción del calendario a solamente 60 partidos. Por esa razón, su ingreso fue proporcional al tiempo de competición. Un año después, en 2021, logró percibir los $583,000 correspondientes a su salario, en una temporada completa en las Grandes Ligas. El 2022 significó otro paso importante para el hondureño, quien comenzó defendiendo los colores de San Francisco y posteriormente llegó a los Houston Astros. Durante esa campaña percibió aproximadamente $715,000 y tuvo la oportunidad de formar parte de una organización que terminaría conquistando la Serie Mundial, un logro que también marcó su carrera deportiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su crecimiento económico comenzó a acelerarse en 2023, cuando alcanzó los $1.4 millones con Houston. Ese año, Dubón conquistó su primer Guante de Oro, reconocimiento que lo posicionó entre los mejores defensores de su posición y comenzó a fortalecer su valor dentro de la organización y en el mercado de las Grandes Ligas. En 2024 llegó otro momento determinante para sus finanzas. El catracho acudió a un proceso de arbitraje salarial contra los Astros y logró que los jueces fallaran a su favor, estableciendo un salario de $3.5 millones. Fue una importante victoria fuera del terreno, demostrando que su rendimiento y experiencia también podían traducirse en mejores condiciones económicas.

Para 2025, Dubón alcanzó los $5 millones después de negociar un acuerdo directo con Houston, evitando nuevamente una audiencia salarial. Mientras tanto, su carrera continuaba consolidándose como la de un jugador capaz de desempeñarse en diferentes posiciones, una característica que le ha permitido ganarse la confianza de sus entrenadores y mantenerse en el máximo nivel.

SU CONTRATO EN LOS BRAVOS DE ATLANTA