El pelotero hondureño Mauricio Dubón continúa escribiendo su historia en las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta anunciaron este sábado la renovación del contrato del jugador catracho, quien llegó a un acuerdo por tres temporadas y 30 millones de dólares, asegurando su continuidad con la organización hasta el final de la campaña 2029. El sampedrano, de 32 años, consiguió así un importante acuerdo económico después de convertirse en agente libre y despertar el interés de diferentes organizaciones de las Grandes Ligas. Finalmente, Atlanta apostó por mantener a uno de sus jugadores más versátiles y productivos durante la última temporada. De acuerdo con el comunicado oficial de los Bravos, Dubón recibirá un salario de 10 millones de dólares por cada una de las próximas tres temporadas. Además, el hondureño se comprometió a donar el 1 % de su salario a la Fundación de los Bravos de Atlanta, una iniciativa que también refleja su compromiso con las actividades sociales de la organización.

El nuevo acuerdo representa un reconocimiento al rendimiento que tuvo el catracho durante su primera campaña con Atlanta, equipo al que llegó procedente de los Astros de Houston mediante un intercambio en noviembre de 2025.

- Una temporada que justificó el contrato millonario -

Dubón tuvo una de las mejores campañas de su trayectoria en el béisbol estadounidense. Durante la temporada 2026 disputó 153 partidos con los Bravos, convirtiéndose en una pieza importante para el funcionamiento del equipo, tanto por su aporte ofensivo como defensivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El hondureño terminó la campaña con un promedio de bateo de .276, un porcentaje de embasado de .321 y un slugging de .399, para un OPS de .719. Además, estableció nuevas marcas personales en las Grandes Ligas al conectar 158 imparables, 28 dobles, 12 cuadrangulares y producir 73 carreras. Uno de los aspectos más destacados de su rendimiento fue su capacidad para responder en los momentos de mayor presión. Según las estadísticas compartidas por Atlanta, Dubón empató en el cuarto lugar de las Grandes Ligas en carreras impulsadas con dos outs y corredores en posición de anotar, con 33, además de ubicarse en el sexto puesto en imparables en esas circunstancias, con 22.

En dichas situaciones registró un promedio de bateo de .328, porcentaje de embasado de .366 y slugging de .478, números que reflejan su importancia cuando el equipo necesitaba producir carreras.

- Tres veces ganador del Guante de Oro -