¡Vamos Honduras! La Selección de Futsala dice presente en la Copa de Naciones Managua

La selección nacional de futsala nos representa con orgullo en la Copa de Naciones Managua 2026, reafirmando el talento, la pasión y el compromiso del deporte hondureño en una importante competencia internacional.

El combinado nacional integra el Grupo A del torneo regional, donde medirá fuerzas frente a los representativos de Nicaragua y Cuba en busca de destacar en esta exigente justa deportiva.