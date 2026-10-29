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¡Vamos Honduras! La Selección de Futsala dice presente en la Copa de Naciones Managua

El combinado nacional integra el Grupo A del torneo regional.

¡Vamos Honduras! La Selección de Futsala dice presente en la Copa de Naciones Managua
29 de octubre de 2026 a las 15:55

La selección nacional de futsala nos representa con orgullo en la Copa de Naciones Managua 2026, reafirmando el talento, la pasión y el compromiso del deporte hondureño en una importante competencia internacional.

El combinado nacional integra el Grupo A del torneo regional, donde medirá fuerzas frente a los representativos de Nicaragua y Cuba en busca de destacar en esta exigente justa deportiva.

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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) respalda firmemente a nuestros atletas, consolidando su labor en el impulso al desarrollo deportivo y el acompañamiento a las delegaciones catrachas.

De esta manera, el deporte hondureño continúa abriendo caminos hacia nuevas oportunidades en escenarios internacionales, con el firme objetivo de dejar en alto el nombre del país.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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