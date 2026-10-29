¡Vamos Honduras! La Selección de Futsala dice presente en la Copa de Naciones Managua

La selección nacional de futsala nos representa con orgullo en la Copa de Naciones Managua 2026, reafirmando el talento, la pasión y el compromiso del deporte hondureño en una importante competencia internacional.
El combinado nacional integra el Grupo A del torneo regional, donde medirá fuerzas frente a los representativos de Nicaragua y Cuba en busca de destacar en esta exigente justa deportiva.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) respalda firmemente a nuestros atletas, consolidando su labor en el impulso al desarrollo deportivo y el acompañamiento a las delegaciones catrachas.
De esta manera, el deporte hondureño continúa abriendo caminos hacia nuevas oportunidades en escenarios internacionales, con el firme objetivo de dejar en alto el nombre del país.