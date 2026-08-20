Olimpia tumba al Alianza de Panamá y clasifica a cuartos de Copa Centroamericana

El Club Deportivo Olimpia volvió a demostrar su grandeza y por qué es considerado el representante más importante del fútbol hondureño en el ámbito internacional. El Rey de Copas rugió con fuerza en Panamá, se impuso 1-3 al Alianza en el estadio Rommel Fernández y selló con autoridad su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Con personalidad, jerarquía y contundencia, el conjunto blanco volvió a poner en alto el nombre de Honduras y dejó claro que está dispuesto a pelear hasta el final por la ansiada corona centroamericana. El señorío del León volvió a hacerse presente. Olimpia supo competir, resistir y golpear en los momentos precisos para terminar celebrando una victoria que refuerza sus aspiraciones de conquistar por primera vez el título de la Copa Centroamericana. Los goles de la victoria fueron obra de Imanol Enríquez, Jorge Benguché y Michaell Chirinos, quienes aparecieron en momentos claves para inclinar definitivamente la balanza a favor del conjunto albo. Por el lado del Alianza, Anthony Stewart consiguió marcar el tanto del descuento, aunque el club panameño no pudo evitar que el Rey de Copas se marchara del Rommel Fernández con una nueva victoria internacional.

Con este resultado, Olimpia alcanzó los nueve puntos en el Grupo C, igualando la cantidad conseguida por el Deportivo Saprissa. Ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final, por lo que el enfrentamiento entre hondureños y costarricenses en la última jornada tendrá una importancia especial, ya que será determinante para definir quién termina en lo más alto del sector. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El triunfo del León también dejó sin posibilidades de clasificación al Alianza, Deportivo Mixco de Guatemala y UMECIT de Panamá, que quedaron fuera de la pelea por avanzar a la siguiente ronda. Olimpia, en cambio, continúa escribiendo su camino con paso firme y se convierte en el primer representante de la Liga Nacional de Honduras en asegurar su presencia en los cuartos de final de esta edición del torneo.

ACCIONES DEL PARTIDO

El partido comenzó de una manera completamente distinta a como terminó. Durante los primeros minutos, Alianza tomó la iniciativa, presionó al conjunto hondureño y generó varias ocasiones claras de gol que pudieron cambiar por completo el desarrollo del encuentro. Olimpia sufrió especialmente durante el primer tramo del partido y tuvo que recurrir a la experiencia de su capitán, Edrick Menjívar, quien apareció en momentos determinantes para evitar que el equipo panameño se pusiera en ventaja.

Al minuto 5 llegó la primera gran oportunidad. Alvin Mendoza ingresó al área y sacó un potente remate que parecía destinado a convertirse en el primer gol de la noche, pero Menjívar reaccionó de manera espectacular y logró detener el disparo para mantener el cero. El guardameta olimpista volvió a convertirse en protagonista al minuto 12. Esta vez fue Bayron Walters quien probó suerte con un zurdazo desde una posición peligrosa, pero nuevamente apareció Edrick para desviar el balón y evitar la caída de su portería. Olimpia intentó responder al minuto 19 mediante una pelota quieta. Edwin Rodríguez se encargó de ejecutar un tiro libre, aunque su lanzamiento terminó bastante desviado de la portería panameña. Alianza continuó insistiendo y al minuto 29 volvió a acercarse peligrosamente. Bayron Walters recibió en una buena posición y sacó un derechazo que pasó muy cerca del arco. La presión local no cesaba. Al minuto 39, Asprilla volvió a probar con un potente remate de derecha que terminó por encima de la portería olimpista. Pero al fútbol hay que jugarlo y, especialmente, hay que aprovechar las oportunidades. Al León no se le puede perdonar, y Alianza terminó pagando muy caro sus ocasiones desperdiciadas. Cuando parecía que el conjunto panameño estaba más cerca de abrir el marcador, Olimpia dio el primer golpe. Al minuto 41 llegó el 1-0 para el conjunto hondureño. Imanol Enríquez apareció para culminar una extraordinaria jugada colectiva que comenzó por el sector derecho. Edwin Rodríguez y Félix García combinaron de gran manera. El lateral logró ganar la línea de fondo y posteriormente envió el balón hacia la zona donde apareció Enríquez, quien no dudó y sacó un potente derechazo para vencer al guardameta del Alianza.

El gol cambió por completo el panorama. Olimpia se fue al descanso con ventaja y, después de haber sufrido durante buena parte del primer tiempo, encontró la recompensa a su efectividad.

COMPLEMENTO

Para la segunda parte, el equipo de Eduardo Espinel mostró una cara completamente diferente. Olimpia comenzó a manejar mejor la pelota, encontró espacios y poco a poco fue alejando al Alianza de su portería. El conjunto hondureño entendió que debía aprovechar el golpe recibido por los locales y comenzó a controlar las acciones con mayor autoridad. Al minuto 71 llegó el segundo golpe. Jorge Benguché apareció para marcar después de recibir dentro del área y sacar un potente disparo cruzado que terminó en el fondo de la red. El "Toro" no perdonó y puso al León con una ventaja que parecía definitiva. Sin embargo, Alianza no estaba dispuesto a rendirse. Cinco minutos después, al 76, el conjunto panameño consiguió descontar. Anthony Stewart marcó el 1-2 con un potente zurdazo que esta vez sí logró superar a Menjívar. El gol devolvió cierta incertidumbre al encuentro y obligó al Olimpia a mantenerse concentrado durante los últimos minutos, pero el León tenía preparada una última estocada. Al minuto 80, el recién ingresado Michaell Chirinos apareció para terminar de liquidar el partido. El atacante recibió dentro del área y sacó un potente derechazo que terminó venciendo al guardameta panameño para establecer el definitivo 1-3. Los últimos minutos fueron de control para el León. Alianza intentó reaccionar, pero el conjunto hondureño ya tenía el partido bajo control y terminó asegurando tres puntos que tienen un enorme valor.

FICHA DEL PARTIDO