Olimpia vs Cartaginés EN VIVO: Abren los portones en el Estadio Nacional Chelato Uclés

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL OLIMPIA-CARTAGINÉS! OJO: Yustin Arboleda y Emanuel Cuello son las bajas confirmadas de Olimpia para la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.



ATENCIÓN: Olimpia y Cartaginés se miden en horario inusual a las 9 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.



ATENCIÓN: Olimpia abre los portones para la afición merengue que ya está ingresando al recinto capitalino.

¡Qué el Nacional ruja y se pinte con los colores más hermosos del mundo! 🟥 ⬜️ 🟦Seguí las indicaciones para desplegar el mosaico tricolor organizado por la hinchada olimpista. En la cancha y en la grada, a dejar el alma y el corazón. 🦁 https://t.co/inEGDDKMFY — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 28, 2026

El Olimpia de Honduras se juega este miércoles una de sus grandes apuestas internacionales cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel están obligados a remontar el marcador adverso de 1-0 sufrido en el encuentro de ida, disputado el pasado 21 de octubre en territorio costarricense. El conjunto merengue necesita imponerse por una diferencia de dos goles, como mínimo, para darle vuelta a la eliminatoria y conseguir su boleto a la gran final del certamen regional. La misión no será sencilla, pero los albos buscarán aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Del otro lado estará un Cartaginés que, bajo el mando del entrenador Amarini Villatoro, llega con la ventaja en sus manos y la ilusión de alcanzar por primera vez la final de esta competición. El equipo costarricense tomó la delantera en el primer compromiso gracias a la anotación del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández, un tanto que ahora puede resultar determinante en la serie. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para este decisivo encuentro, Olimpia tendrá una baja sensible en su zona ofensiva, ya que no podrá contar con el delantero colombiano-hondureño Yustin Arboleda. El atacante fue expulsado por una acción antirreglamentaria durante el choque de ida, por lo que Espinel deberá buscar alternativas para fortalecer su ataque y encontrar los goles que necesita el León.

En la previa del compromiso, el técnico olimpista evitó profundizar sobre el enfrentamiento contra los brumosos, aunque manifestó su deseo de contar con un estadio repleto. La afición merengue, considerada una de las más numerosas del fútbol hondureño, tendrá un papel importante en una noche en la que el club capitalino buscará mantener vivo su sueño de conquistar el título centroamericano.