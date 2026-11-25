Tras caer por 4-0 ante el Liverpool en el debut de Pochettino, el United se presentó en Lisboa como un equipo bien organizado, lejos de la imagen que ha dado esta temporada en la liga inglesa, en la que coquetea con el descenso.

El colombiano Luis Suárez firmó este miércoles un doblete en el empate del Sporting de Portugal ante el Manchester United (2-2) en la Liga de Campeones y le negó al técnico argentino Mauricio Pochettino su primera victoria al frente de los 'diablos rojos'.

La presión del United en campo contrario impedía al Sporting elaborar sus ataques y mantener la posesión. Los ingleses estuvieron a punto de abrir el marcador con un disparo de Zirkzee tras un pase en largo de Mazraoui.

El equipo lisboeta, desorientado durante buena parte del primer tiempo, recurrió a un juego más directo que acabó por complicar al Manchester United.

Los 'leones' tuvieron una gran ocasión en el minuto 30, cuando el argentino Lisandro Martínez cometió penalti sobre Geny Catamo. Luis Suárez lo lanzó raso y el portero Senne Lammens lo atajó sin dificultad.

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Apenas tres minutos después, el propio Lammens derribó dentro del área al uruguayo Maxi Araújo. Suárez volvió a asumir el lanzamiento y golpeó el balón con más fuerza para poner el 1-0.

El United le dio la vuelta al marcador en los primeros cinco minutos de la segunda parte. En el 48, Eduardo Quaresma frenó una internada de Lisandro Martínez con una falta dentro del área y Bruno Fernandes empató de penalti.

Dos minutos después, Fernandes probó desde lejos con un disparo flojo. El balón botó en un montículo de césped y sorprendió al portero Kaique Pereira antes de acabar en la red.