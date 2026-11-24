La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) han confirmado oficialmente que Estados Unidos será el país anfitrión de la edición 2028 de la Copa América. Este anuncio consolida la alianza estratégica entre ambos organismos rectores del fútbol continental, dando continuidad al modelo de coorganización que tuvo un notable impacto comercial y deportivo durante el certamen celebrado en 2024.

De acuerdo con el calendario oficial divulgado por las confederaciones, el torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La elección de estas fechas responde a una cuidadosa planificación logística internacional, ya que permitirá que la gran final concluya apenas unos días antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento que también tendrá lugar en territorio norteamericano. Para Estados Unidos, esta designación representa la tercera ocasión en su historia en que albergará la competencia, consolidándose como un escenario recurrente para el fútbol de élite en el continente. Anteriorment fue sede de la histórica Copa América Centenario en 2016 y de la cuadragésima octava edición en 2024, ambas disputadas bajo formatos ampliados que integraron a selecciones de todo el hemisferio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Concacaf and CONMEBOL to co-host CONMEBOL Copa América 2028 in the United States 🇺🇸Six Concacaf teams will participate, all qualifying through the 2027 Gold Cup 🏆Read more 🔗 https://t.co/p18d4kL610 https://t.co/4S8uLYQTSB — Concacaf (@Concacaf) November 24, 2026

- FORMATO Y CÓMO CLASIFICAN EN CONCACAF - En el plano estrictamente deportivo, la Copa América 2028 mantendrá el formato de 16 equipos participantes. El cuadro principal estará conformado por las 10 selecciones nacionales afiliadas a la Conmebol, acompañadas por 6 representantes invitados pertenecientes a la Concacaf, garantizando nuevamente un cruce competitivo de alto nivel entre las principales potencias futbolísticas de América. Una de las novedades más relevantes del anuncio radica en el mecanismo de clasificación para los conjuntos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. A diferencia de ciclos anteriores donde se utilizó la Liga de Naciones, los seis boletos correspondientes a la Concacaf se definirán exclusivamente por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, certamen programado para jugarse entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.