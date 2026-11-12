España firma una discreta victoria fuera de casa y sigue invicta en la Nations League

La selección de España dio un paso firme este jueves al imponerse 0-2 en su visita a la República Checa, en duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la UEFA Nations League. Con este triunfo en territorio centroeuropeo, el combinado dirigido por Luis de la Fuente conserva su invicto y llega a 15 puntos de 15 posibles, reafirmando su condición de favorito en la competición continental.

Desde el pitazo inicial, el conjunto visitante asumió el control absoluto del esférico con una posesión superior al 60% y un alto porcentaje de precisión en sus pases. Aunque el bloque defensivo checo logró contener los primeros embates durante media hora, la insistencia ofensiva de 'La Roja' rindió frutos al minuto 39, cuando el árbitro señaló un penal tras revisar en el VAR una mano dentro del área de Lukáš Ambros. El volante del Atlético de Madrid, Álex Baena, asumió la responsabilidad desde los once pasos y definió con frialdad para abrir el marcador antes del descanso. En el arranque de la segunda mitad, España mantuvo el ritmo asfixiante y estuvo cerca de ampliar la ventaja con una anotación de Yéremy Pino, pero el videoarbitraje intervino nuevamente para invalidar la jugada por posición adelantada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, la escuadra local intentó reaccionar mediante transiciones rápidas, pero se estrelló contra una zaga española muy ordenada que no permitió un solo remate directo a su portería en todo el encuentro.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗚𝗔!!Terminamos los partidos a domicilio con pleno de victorias.🇨🇿 🆚 🇪🇸 | 0-2 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/d61QTHm7PY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 12, 2026

El panorama se complicó aún más para los anfitriones al 72', momento en el que el defensor Ladislav Krejčí vio la tarjeta roja directa y dejó a su equipo en inferioridad numérica. Con un hombre más sobre el terreno de juego, los dirigidos por De la Fuente administraron los tiempos del partido, rotaron el balón con paciencia y generaron diversas llegadas de peligro para liquidar el compromiso. Cuando el reloj marcaba el sexto minuto del tiempo añadido (90+6'), el lateral Marc Pubill aprovechó los espacios en la defensa rival para marcar el 0-2 definitivo y desatar la celebración del banquillo español. El tanto puso el broche de oro a una actuación sólida y autoritaria fuera de casa, en la que España volvió a demostrar su profundidad de plantilla y eficacia en ambas áreas.