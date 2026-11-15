Francia venció a Turquía y sella su pase como líder a cuartos de final

Beneficiada por la caída de Italia en Bruselas ante Bélgica, y por un autogol de Emir Topcu al inicio de la segunda parte, que le sacó del lío y otro tanto posterior de Junior Kroupi que sentenció, Francia logró contra Turquía el triunfo que necesitaba para avanzar como primera de su grupo a los cuartos de final de la Nations League (2-1). Fue una clasificación sin brillo. Un objetivo logrado sin aspavientos frente un rival que cuenta sus partidos por derrotas y que hizo sufrir al conjunto de Zidane.

De hecho, logró momentáneamente el gol del empate, firmado por Arda Guler, pero anulado por el VAR, por fuera de juego. Y después, al final, cuando parecía cerrado el partido, logró el premio Turquía en el último minuto, en un córner botado por el centrocampista del Real Madrid que culminó Abdulkerim Bardakci. Francia ganó apurado. Guler es un islote en el combinado otomano. Todo el peligro nació de sus botas. Pero el talento del resto de jugadores no le acompañó. Y así acabó la fase de grupos su selección, sin punto alguno, con la mirada puesta en el descenso de categoría y erigida en la primera selección desde Islandia hace cinco años que pierde sus seis encuentros en un mismo ciclo de la Liga A del torneo. Francia fue el dueño del partido desde el principio, con mucha más posesión y con Kylian Mbappe en su once. Tuvo unas cuantas el delantero del Real Madrid que se topó con la inspiración del meta Berke Ozer, que le frustró en casi todas. Algunas con paradas imposibles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝑰𝑬́𝑺 ! 😍💙Vainqueurs face à la Turquie, nos Bleus finissent 𝑷𝑹𝑬𝑴𝑰𝑬𝑹𝑺 de leur groupe et se qualifient pour les 1/4 de finale de la Ligue des Nations 🔝✨🇫🇷 2-1 🇹🇷 #FRATUR https://t.co/cHt7sjgURP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2026

Probó al cuarto de hora y otra más en el 34', ambas resueltas por el portero del Lille, especialmente brillante la segunda, con el pie. Y también la que sacó, entre ambas, a Bradley Barcola, en un mano a mano mal resuelto por el atacante del Liverpool que tiró al cuerpo del meta. También apareció Mike Maignan para sostener a Francia, en una acción en solitario con Deniz Gul. El portero del Milan se dañó en esa acción y en el descanso fue sustituido. Ozer evitó el gol al borde del intermedio tras un zapatazo de Michael Olise hacia la escuadra. El alivio llegó para Francia a la vuelta de vestuarios. En el 49', en un córner que botó Rayan Cherki, que peinó en el primer palo Adrien Rabiot y que cuando acudía al remate, en boca de gol Barcola fue Emirhan Topcu el que marcó en su propia portería.