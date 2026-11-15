Italia sufre romontada de Bélgica y queda eliminada de la Nations League

Una remontada con tres goles en 11 minutos clasificó a Bélgica este domingo para los cuartos de final de la UEFA Nations League, tras vencer por 4-1 a Italia, que murió en la orilla, alargó de nuevo una crisis que parece no tener fondo y no supo hacer valer su buen desempeño durante la fase de grupos. "Estar aquí jugándose la clasificación es ya un motivo de orgullo", dijo en la víspera el seleccionador italiano, Roberto Mancini, que llegó al banquillo cuestionado por todo un país, que le acusa de haber huido a Arabia Saudita tras no lograr la clasificación al Mundial de Qatar-2022.

Lo cierto es que después de todo, de haber caído bajo, de no clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva, y de vivir una crisis dentro de la federación, que vivirá otras elecciones a final de año, la Azzurra debía enorgullecerse de, al menos, luchar por pasar a la siguiente fase ante grandes como Francia, Bélgica o Turquía. Los aficionados parecían haber recuperado la fe en una selección cuatro veces campeona del mundo. Los jóvenes, lejos de recobrar algo que no tuvieron, se ilusionaron por la posibilidad de que su país comenzara a dejar atrás el pasado y mirara a un nuevo futuro, con la excepción del oasis vivido tras la conquista de la Eurocopa-2020, disputada en 2021. Le valía ganar o el empate. Pero enfrente tenía a una Bélgica liderada por Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere que sí que hizo los deberes. Mark van Bommel intenta que la renovación de 'Los Diablos Rojos' no pase demasiada factura, y por ahora lo está consiguiendo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚨🚨 OFFICIEL ! L’ITALIE 🇮🇹 EST ÉLIMINÉE DE LA LIGUE DES NATIONS DÈS LA PHASE DE GROUPES !!! ❌ https://t.co/1oMBDb0HQV — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2026

Al principio del partido Italia pareció aquella que jugó contra Francia. Demostró la valentía arriba y pronto se adelantó con Franceso Pio Esposito en el minuto 10, que metió la punta del pie a un metro de la portería para hacer creer que sí era posible. El delantero del Inter se volvió a echar a las espaldas al equipo. Un nefasto rendimiento en defensa, al contrario que contra los franceses, permitió que el conjunto belga remontara. Lo de siempre: Gianluigi Donnarumma, el más veterano, sostiene al equipo hasta que ya no puede salvar más. Maxim De Cuyper empató en el 15', Nathan Ngoy selló la remontada en el 22' y Jérémy Doku hizo el 3-1 en el 26'. Ahora Italia dependía de una Francia que no perdonó contra Turquía.