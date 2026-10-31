Barcelona receta tremenda goleada y así queda la tabla de posiciones en LaLiga

El Barcelona se recuperó de una semana trágica tras las caídas ante PSG y Real Madrid, y golpeó con fuerza este sábado al modesto Alavés en el Camp Nou (6-1) por la jornada 11 de la Liga Española. El conjunto dirigido por Hansi Flick saltó al terreno de juego con el firme objetivo de sacudirse las dos duras derrotas, demostrando que su capacidad ofensiva sigue siendo la más letal de todo el torneo español.

Con este triunfo, el Barcelona llegó a los 30 puntos y consolida su ventaja en la cima. Los azulgranas acumulan ahora un registro imponente de diez victorias y apenas una sola derrota en lo que va del campeonado, dejando en claro que el tropiezo de la semana pasada fue solo un accidente. La victoria del Barça apaga la presión que ejercía el Atlético de Madrid, que se había colocado momentáneamente en lo más alto de la clasificación con 28 unidades tras derrotar 0-2 al Levante más temprano. Por su parte, el Real Madrid se ve obligado a no ceder terreno en su persecución. Los dirigidos por José Mourinho, que vienen con el impulso anímico de haber vencido en el Clásico, observan cómo su eterno rival toma una distancia provisional de seis puntos, obligando a los blancos, que suman 24 unidades, a ganar este domingo de visita al Racing si no quieren ver comprometidas sus aspiraciones al título liguero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la cuarta posición se coloca el Betis con con 23 unidades luego de imponerse al Málaga. Como quinto se sitúa la Real Sociedad con 19, seguido por el Sevilla que tiene 17 y el Athletic Club que cosecha 12 al igual que el Villarreal. En la novena posoción se coloca el Celta también con 12 y Alavés se queda en el décimo tras la paliza sufrida en el Camp Nou.