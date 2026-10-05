Dani Carvajal ficharía por este gigante junto a otra leyenda del Real Madrid

La crisis deportiva del equipo blanco aceleró el fin de su etapa en la capital española. El defensor terminó su ciclo sin renovar su contrato y envuelto en un ambiente de cuestionamientos internos, cerrando así un capitulo brillante donde llegó a conquistar seis Copas de Europa con la camiseta merengue.

El futuro de Dani Carvajal podría estar muy cerca de resolverse en el fútbol italiano. Tras una temporada complicada en el Real Madrid , marcada por la falta de títulos y momentos de gran tensión en el vestuario, el histórico lateral derecho busca un nuevo destino para mantenerse en el máximo nivel competitivo.

Esa misma inestabilidad terminó afectando su presencia en la Selección de España. Debido al nivel de otros futbolistas y a su falta de continuidad, el técnico Luis de la Fuente decidió no incluirlo en la convocatoria para el Mundial, dejándolo fuera de la cita internacional.

A pesar del parón de los últimos meses, el jugador considera que sigue estando en plenitud física y futbolística. Actualmente trabaja en retomar su mejor forma con la intención clara de mantenerse compitiendo en el balompié europeo.

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Según informa el periodista Fabrizio Romano, el AC Milan está evaluando seriamente la posibilidad de fichar al lateral español. El conjunto lombardo valora especialmente su experiencia, jerarquía y liderazgo dentro del terreno de juego para reforzar su plantilla.

Bajo la dirección técnica de Ruben Amorim, el equipo italiano atraviesa un buen momento futbolístico y le ofrecería al español la oportunidad de disputar la Champions League y pelear por el título de la Serie A. Además, la presencia de Luka Modrić en el vestuario 'rossonero' podría facilitar su llegada.