Hansi Flick atendió la rueda de prensa para analizar la remontada del Barcelona frente al Villarreal. El técnico alemán estaba molesto con el arbitraje por las tarjetas que le mostró a sus jugadores y a él mismo.
El encuentro fue dirigido por Hernández Hernández, quien expulsó a Fermín López estando ya en el banquillo tras ser ustituido por Dani Olmo. En ese momento, el DT pidió explicaciones y fue amonestado.
Por otro lado, Flick resaltó la reacción sus futbolistas para remontar un marcardor que estaba 0-2 en contra antes de los primeros diez minutos de partido.
Partido
"Estoy muy contento por el triunfo después de que ellos se pusieran por delante con un primer gol por un claro error nuestro. Ya en la primera parte tuvimos ocasiones para marcar y en la segunda mitad ya jugamos mucho mejor y estuvimos bien estructurados. Creo que merecimos el triunfo".
Arbitraje
"No sé por qué expulsaron a Fermín. De hecho se lo pregunté a ellos y por eso vi la amarilla. Lo que sí sé es que el cuarto árbitro estuvo todo el partido mirando a nuestro banquillo. Yo intento ayudar a los colegiados en el campo. No sé qué pasó ni qué le dijo. Necesito más información.
Si el resultado hubiese sido otro no diría nada. Pero, en el caso de hoy, lo que hemos visto era algo previsible. Estoy muy contento con el arbitraje en general, pero con este árbitro, no. Todos siempre se fijaban en nosotros, nos miraban a nosotros. Se puede hacer de forma diferente: hablar, explicar... pero no nos dicen nada. Cómo lo puedo decir... creo que la mayoría de árbitros te hablan, explican... Pero si las cosas suceden como hoy, hay que jugar mejor. Con este hambre de volver, remontar, marcar.... hemos jugado contra un rival de Champions y la primera mitad han defendido muy bien dentro del área. Todo el mundo está contento por los tres puntos más".
Hernández Hernández
"Estoy contento con los árbitros, pero con este siempre nos pasa lo mismo. Es lo de siempre. Y si esto va a ser así sólo nos queda jugar mejor para ganar. Como hicimos en la segunda parte".
Reacción del equipo
"Cuando te fijas en los primeros diez minutos podemos decir que no empezamos nada bien. Sabíamos que era un equipo que venía a presionarnos. Nos costó y encajamos dos goles. La reacción de equipo fue increíble, incluso en la primera mitad. Tuvimos ocasiones como el penal. En la segunda parte teníamos una estructura clara de juego y jugando así el rival se cansa, es normal. Logramos marcar tres goles en 10 minutos. Increíbles".
Lanzamientos de penal
"Lamine también ha marcado unos cuantos. Se ha decidido sobre el terreno de juego. Hablará con ellos y veremos cómo lo gestionamos en el futuro. Los dos pueden marcar desde el punto de penal".
Gestionar el marcador
"Rodri es un jugador increíble, pero el resto de centrocampistas también lo están haciendo muy bien. Fermín después de su error, ha mejorado mucho. No es fácil cuando estás perdiendo por dos goles".
De Jong en defensa
"Es una opción, por supuesto. Es increíble cómo ha jugado con el balón. Si tienes que estar en esa última línea no es fácil, es más cómodo hacerlo desde la medular porque siempre tienes a alguien detrás. Su actitud en esa demarcación nos ayuda y eso nos ha demostrado, sobre todo, con el balón. Hablábamos si poner Eric de central y De Jong de lateral y creo que tomamos la decisión acertada".
Balde
"No he hablado con él y tampoco hablo con los agentes. Los necesitamos a todos. Tenemos ocho partidos antes del siguiente parón y los necesitamos a todos. Eric y Cancelo han jugado increíble. No es fácil para él tener minutos, pero lo importante es que esté a un buen nivel mental, aunque es cierto que si no juegas, no puedes ser el más feliz".