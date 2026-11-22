Hansi Flick atendió la rueda de prensa para analizar la remontada del Barcelona frente al Villarreal. El técnico alemán estaba molesto con el arbitraje por las tarjetas que le mostró a sus jugadores y a él mismo. El encuentro fue dirigido por Hernández Hernández, quien expulsó a Fermín López estando ya en el banquillo tras ser ustituido por Dani Olmo. En ese momento, el DT pidió explicaciones y fue amonestado. Por otro lado, Flick resaltó la reacción sus futbolistas para remontar un marcardor que estaba 0-2 en contra antes de los primeros diez minutos de partido.

Partido "Estoy muy contento por el triunfo después de que ellos se pusieran por delante con un primer gol por un claro error nuestro. Ya en la primera parte tuvimos ocasiones para marcar y en la segunda mitad ya jugamos mucho mejor y estuvimos bien estructurados. Creo que merecimos el triunfo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Arbitraje "No sé por qué expulsaron a Fermín. De hecho se lo pregunté a ellos y por eso vi la amarilla. Lo que sí sé es que el cuarto árbitro estuvo todo el partido mirando a nuestro banquillo. Yo intento ayudar a los colegiados en el campo. No sé qué pasó ni qué le dijo. Necesito más información. Si el resultado hubiese sido otro no diría nada. Pero, en el caso de hoy, lo que hemos visto era algo previsible. Estoy muy contento con el arbitraje en general, pero con este árbitro, no. Todos siempre se fijaban en nosotros, nos miraban a nosotros. Se puede hacer de forma diferente: hablar, explicar... pero no nos dicen nada. Cómo lo puedo decir... creo que la mayoría de árbitros te hablan, explican... Pero si las cosas suceden como hoy, hay que jugar mejor. Con este hambre de volver, remontar, marcar.... hemos jugado contra un rival de Champions y la primera mitad han defendido muy bien dentro del área. Todo el mundo está contento por los tres puntos más". Hernández Hernández "Estoy contento con los árbitros, pero con este siempre nos pasa lo mismo. Es lo de siempre. Y si esto va a ser así sólo nos queda jugar mejor para ganar. Como hicimos en la segunda parte". Reacción del equipo "Cuando te fijas en los primeros diez minutos podemos decir que no empezamos nada bien. Sabíamos que era un equipo que venía a presionarnos. Nos costó y encajamos dos goles. La reacción de equipo fue increíble, incluso en la primera mitad. Tuvimos ocasiones como el penal. En la segunda parte teníamos una estructura clara de juego y jugando así el rival se cansa, es normal. Logramos marcar tres goles en 10 minutos. Increíbles".