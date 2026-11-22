La trabajada remontada del Barcelona ante el Villarreal en el Camp Nou dejó una nota amarga para el conjunto catalán más allá de los tres puntos que lo mantienen en lo más alto de LaLiga. Fermín López, una de las piezas más determinantes en el esquema de Hansi Flick, terminó expulsado tras haber sido sustituido en una acción que pasó casi inadvertida para las cámaras de televisión, pero que amenaza con convertirse en un serio problema deportivo para las próximas jornadas.

El volante andaluz había firmado una tarde llena de emociones sobre el césped. Tras haber anotado el gol del empate parcial (2-2) al minuto 61, fue reemplazado en el 68' por Dani Olmo. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta el 74,' cuando una caída de Gordon dentro del área desató las aireadas protestas del banquillo local reclamando un penal que el colegiado Alejandro Hernández Hernández desestimó. La incertidumbre sobre el paradero del jugador, quien desapareció de la zona técnica en medio del tumulto, quedó resuelta tras hacerse público el informe oficial del encuentro. Según recoge el acta arbitral redactada por Hernández Hernández, Fermín López vio la tarjeta roja directa "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión: ¡No me jodas!". Además del motivo de la sanción, el documento arbitral incluye una particularidad que explica por qué los espectadores no vieron la cartulina en directo. El árbitro hizo constar en el escrito que el futbolista "abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja", evidenciando la máxima tensión que se vivía en la banda del feudo barcelonista tras un partido marcado por varias decisiones polémicas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚨 SALE EL ACTA ARBITRAL SOBRE LA EXPULSIÓN DE FERMÍN LÓPEZ #LALIGAenDAZN https://t.co/HCMV4AwQJ0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 22, 2026

Esta expulsión abre un escenario muy preocupante para el cuerpo técnico de Flick de cara al exigente calendario inmediato. De acuerdo con la valoración de especialistas arbitrales como Iturralde González en la Cadena SER, la redacción del acta apunta directamente a un castigo de dos partidos de suspensión por "menosprecio" o "desconsideración" hacia el equipo arbitral. De confirmarse este pronóstico por parte del Comité de Disciplina, Fermín no solo sería baja en la próxima visita al Deportivo de La Coruña en Riazor, sino que también se perdería el choque directo frente al Atlético en el Camp Nou El malestar en el vestuario azulgrana quedó patente en la sala de prensa tras el pitido final. El propio Flick no ocultó su hartazgo con la actuación del silbante, lamentando que con Hernández Hernández "siempre pasa lo mismo".