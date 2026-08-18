Tras fichar a Ferran, el otro jugador del Barça que Luis Enrique llevaría al PSG

Y para ello, el técnico asturiano ha colocado a otro jugador del Barcelona en su lista de deseos, al cual conoce perfectamente tras dirigirlo durante su etapa como seleccionador de España .

Luis Enrique no se conforma solo con Ferran Torres y le exige más refuerzos al PSG . El conjunto parisino intentará esta temporada ganar su tercera Champions League consecutiva, algo que solo ha hecho el Real Madrid .

El protagonista de esta historia, según desvela este lunes El Nacional, es Gavi. El '6' azulgrana tuvo el pasado curso un contratiempo tras sufrir una grave lesión de rodilla por segunda vez en su corta carrera.

Aquello le obligó a estar de baja durante prácticamente medio año. Por suerte, se recuperó de manera increíble, y esto le permitió tener minutos en la recta final de la temporada con Flick y ser tomado en cuenta por Luis de la Fuente para llevarlo al Mundial 2026 que ganó con 'La Roja'.

Ya totalmente recuperado y después de sus vacaciones, el objetivo que Gavi se había marcado era volver a ser una pieza indispensable para el cuadro catalán.

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Sin embargo, el fichaje de Rodri no le beneficia en absoluto. Porque esto únicamente aumenta la competencia que existe en la medular, donde será complicado que el canterano azulgrana pueda tener minutos, ya que también tendrá que pelear con Olmo, Pedri, Fermín o Bernal.