Tras fichar a Ferran, el otro jugador del Barça que Luis Enrique llevaría al PSG

Luis Enrique no se conforma solo con Ferran Torres y le exige más refuerzos al PSG. El conjunto parisino intentará esta temporada ganar su tercera Champions League consecutiva, algo que solo ha hecho el Real Madrid.
Y para ello, el técnico asturiano ha colocado a otro jugador del Barcelona en su lista de deseos, al cual conoce perfectamente tras dirigirlo durante su etapa como seleccionador de España.
El protagonista de esta historia, según desvela este lunes El Nacional, es Gavi. El '6' azulgrana tuvo el pasado curso un contratiempo tras sufrir una grave lesión de rodilla por segunda vez en su corta carrera.
Aquello le obligó a estar de baja durante prácticamente medio año. Por suerte, se recuperó de manera increíble, y esto le permitió tener minutos en la recta final de la temporada con Flick y ser tomado en cuenta por Luis de la Fuente para llevarlo al Mundial 2026 que ganó con 'La Roja'.
Ya totalmente recuperado y después de sus vacaciones, el objetivo que Gavi se había marcado era volver a ser una pieza indispensable para el cuadro catalán.
Sin embargo, el fichaje de Rodri no le beneficia en absoluto. Porque esto únicamente aumenta la competencia que existe en la medular, donde será complicado que el canterano azulgrana pueda tener minutos, ya que también tendrá que pelear con Olmo, Pedri, Fermín o Bernal.
Una situación que Luis Enrique quiere aprovechar para convencer a Gavi, y que le acompañe en su aventura por la capital francesa. Según la citada fuente, el técnico ha solicitado al presidente Nasser Al-Khelaifi que inicie las gestiones para que el jugador cambie el Barça por el PSG, como ha hecho Ferran, Dro Fernández, Dembélé y Neymar.
Pese a todo lo mencionado, el medio Le Parisien, por su parte, asegura que el plan de Gavi no es abandonar el Camp Nou, ya que está convencido de que seguirá siendo una pieza importante para Flick.