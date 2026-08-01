Mourinho tras el empate del Real Madrid: "Este equipo tiene tres caras..."

"El fresco jugó muy bien. El 2-1 al descanso es cortísimo, tras con un primer tiempo de grandísima calidad para 3-0 o 4-0 tranquilamente", explicó el técnico portugués en declaraciones a Real Madrid TV .

Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid , declaró este sábado tras empatar ante la Fiorentina en el primer partido amistoso de pretemporada, que su equipo ha tenido tres caras: fresco, cansado y supercansado.

Al hablar de la segunda cara del equipo, Mourinho aclara: "En el segundo tiempo, el partido pasa a ser más físico porque nos meten presión. Dos niños como Joan y Mario... han hecho un partidazo, pero físicamente no están todavía al nivel de jugar con un bicho como Kean".

"Y la tercera cara, que me ha gustado mucho, es la del equipo supercansado, pero han sabido ser un equipo, han sabido volver a dominar el juego. Dumfries y Endrick entrenaron tres días y jugaron más de 70 minutos. Un esfuerzo fantástico que para mí tiene significado. Les he dado las gracias por lo que nos han dado. Me ha gustado todo. Ha sido un entrenamiento muy bueno", añadió.

“Hemos jugado con los jugadores que tenemos. Hoy he tenido que meter en el campo a los hombres, entre comillas, que tenía a disposición. Hemos trabajado solamente ayer, hicimos un poco de trabajo de organización", apunta.



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"Los niños que jugaron tienen un futuro fantástico y mientras el partido no ha entrado en dimensión física, han estado fantásticos. De los siete jugadores del primer equipo que teníamos disponibles, dos de ellos llevan dos entrenamientos. Y después, Carlos (Espí), que está despertando de un sueño", cerró el DT.