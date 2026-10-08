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¡OFICIAL! Barcelona da la mejor noticia tras la fecha FIFA: firma hasta 2030

Barcelona ha dado una gran noticia este jueves 8 de octubre del 2026. Ya es oficial.

¡OFICIAL! Barcelona da la mejor noticia tras la fecha FIFA: firma hasta 2030

Barcelona ha confirmado su renovación hasta 2030.
08 de octubre de 2026 a las 12:44

El defensa Xavi Espart, internacional sub21 con la selección española, ha renovado su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

La entidad catalana ha comunicado que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

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Espart llegó a La Masia en el verano de 2015 y debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el campo del Newcastle.

Tras disputar seis partidos el curso pasado, el lateral catalán, de 19 años, completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y se ganó una ficha en el primer equipo para la presente campaña.

Compañero de generación de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, Espart ha disputado como titular los primeros cinco partidos de LaLiga EA Sports, en los que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias.

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EFE
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Agencia EFE

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