¡OFICIAL! Barcelona da la mejor noticia tras la fecha FIFA: firma hasta 2030

El defensa Xavi Espart, internacional sub21 con la selección española, ha renovado su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.

La entidad catalana ha comunicado que la firma del acuerdo se escenificará más adelante en un acto oficial que se celebrará en las oficinas del club y contará con la presencia del presidente Joan Laporta, tras la que el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Espart llegó a La Masia en el verano de 2015 y debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el campo del Newcastle.

Tras disputar seis partidos el curso pasado, el lateral catalán, de 19 años, completó la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick y se ganó una ficha en el primer equipo para la presente campaña.