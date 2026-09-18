  1. Internacionales
  2.  Premier league

Dibu Martínez fue humillado: así fue la goleada que recibió el Chelsea de Xabi Alonso

El Brentford sonroja al Chelsea de Xabi Alonso: Dibu Martínez fue goleado

Dibu Martínez fue humillado: así fue la goleada que recibió el Chelsea de Xabi Alonso

El Brentford sonroja al Chelsea de Xabi Alonso: Dibu Martínez fue goleado
18 de septiembre de 2026 a las 14:46

Con una nueva derrota, la segunda en tres partidos sin ganar, el Chelsea que dirige el español Xabi Alonso, incapaz de salir del bache en el que anda sumido desde hace semanas, se marchó del derbi del oeste de Londres, superado por el Brentford (1-0) que rentabilizó el gol de Jaidon Anthony y que sentenció con el del brasileño Igor Thiago sigue invicto en la Premier.

El estupendo arranque de curso del conjunto de Keith Andrews fue una losa para Xabi Alonso que no termina de encontrar el tono de la temporada en la Premier. Después de un buen inicio, con dos victorias seguidas, contra Fulham y Brighton, todo han sido malas noticias. Derrota contra Arsenal, empate contra el Hull y ahora otro revés, frente el Brentford.

Mbappé da el golpe tras romper con Nike y firma con ellos junto a otra figura

El cuadro local ya presume de su racha liguera invicta más larga, con cinco partidos sin perder y que dominó en cuanto se quitó de encima la presión inicial de su rival. Mantuvo el tipo el conjunto local a loas ocasiones de Pedro Neto, que detuvo con una mano Caoimhin Kelleher y a un golpe franco de Morgan Rogers. Fueron las amenazas de los blues que carecieron de acierto.

Empezó a amenazar el Brentford, que encarriló su primera victoria como local ante el Chelsea poco antes del descanso con un tiro de Yegor Yarmolyuk que detuvo el Dibu Martínez. Aunque más seria fue la advertencia de los locales al inicio de la segunda parte, un tiro al travesaño, de cabeza de Jaidon Anthony.

El primero gol llegó a la hora de partido en un córner que botó el danés Mikel Damsgaard y que recogió, de espaldas, en el segundo palo el noruego Kristopher Aje. En boca de gol, Anthony de cabeza, llevó la pelota a la red.

Bayern Múnich receta la paliza más escandalosa de la Bundesliga: Olise marcó tres

Eso desorientó al Chelsea que no tiene gol. Llegó el segundo en el 83, en un contraataque dirigido por Kevin Schade que salvó primero el Dibu pero Igor Thiago, que acompañó la jugada, no falló. Marcó y sentenció.

Redondeó su victoria el Brentford en el añadido, por medio de Fabio Carvalho, que aprovechó un pase preciso de Schade que sonrojó al Chelsea, en crisis.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias