El argentino Mauricio Pochettino llegó este miércoles por primera vez a las instalaciones del Manchester United para empezar su trabajo como técnico de los 'Red Devils'.

Pochettino, que consiguió la clasificación de Estados Unidos en la CONCACAF, voló a Mánchester tras derrotar en doble partido a Haití y visitó las instalaciones en las que trabajará los dos próximos años y medio.