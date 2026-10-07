Tras el retiro de Messi, la frase que soltó Scaloni sobre su futuro: "Va a ser duro"

La despedida de Leo Messi de la selección argentina dejó una noche inolvidable en el Estadio Monumental. Después del triunfo ante Benín, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a los dos grandes interrogantes que quedan de cara al futuro: cómo será el equipo sin su capitán y qué pasará con el entrenador después de diciembre. El contrato de Scaloni vence a fin de año y, aunque desde la AFA existe la intención de renovarlo por otro ciclo mundialista, el DT aclaró que todavía no hay una definición.

"Si todo va bien, seguiré siendo entrenador y el legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente", expresó. Sin embargo, cuando le preguntaron por su futuro, fue más cauteloso: "Todavía no hay novedades". Por ahora, la decisión deberá esperar, aunque sus palabras dejaron una señal positiva sobre su posible continuidad. También se refirió a lo que viene para la Albiceleste tras el retiro de Messi. Reconoció que será una etapa difícil y que el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para competir sin el futbolista que marcó una era. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar", explicó.