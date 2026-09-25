Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: debuta Honduras

La actividad de selecciones continúa este viernes 25 de septiembre con una nueva jornada de la Nations League de UEFA y Concacaf, que tendrá partidos desde horas de la mañana y varios duelos destacados durante la tarde y noche. En la Nations League de UEFA, la jornada comenzará a las 10:00 a. m. con el enfrentamiento entre Georgia e Irlanda del Norte, además del duelo entre Armenia y Letonia. Ambos partidos corresponden a la Liga B y Liga C, respectivamente.

Posteriormente, a las 12:45 p. m., se disputarán seis encuentros de manera simultánea. Italia enfrentará a Bélgica, Turquía se medirá con Francia, Hungría jugará ante Ucrania, Polonia recibirá a Bosnia y Herzegovina, Suecia enfrentará a Rumanía y Montenegro se medirá con Chipre. Los duelos entre Italia y Bélgica y Turquía y Francia corresponden al Grupo A1, uno de los sectores que reúne a cuatro selecciones de gran tradición en el fútbol europeo. La jornada también tendrá actividad en los grupos B2, B4 y C2.

LIGA DE NACIONES DE CONCACAF

Mientras tanto, en la Concacaf Nations League, la actividad arrancará desde las primeras horas del día con Bermuda ante Guadeloupe, seguido por Grenada frente a Cuba. También estarán en acción Barbados contra Saint Lucia y Bonaire ante Saint Kitts and Nevis. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Uno de los partidos que mayor atención tendrá en Centroamérica será el Jamaica contra Guatemala, mientras que El Salvador enfrentará a Martinique en otro de los compromisos correspondientes a la Liga A de la competencia regional.

El plato fuerte para los aficionados hondureños llegará con el debut de Honduras ante Suriname, partido que se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La Bicolor inicia así su participación en la nueva edición de la Nations League de Concacaf. De esta manera, el fútbol de selecciones vuelve a tener una jornada cargada de actividad, con ocho partidos de UEFA y siete de Concacaf, para un total de 15 encuentros durante este viernes 25 de septiembre.

PARTIDOS DEL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE