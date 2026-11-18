El entrenador argentino Pedro Troglio vuelve a ser noticia en su país. El recordado exdirector técnico del Olimpia tendría definido su próximo destino profesional, luego de que trascendiera que alcanzó un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo entrenador de Atlético Tucumán de cara a la temporada 2027. El estratega de 61 años pondría así punto final a su etapa al frente de Banfield, club con el que vivió una campaña de altibajos en el fútbol argentino. De acuerdo con reportes de medios de ese país, Troglio ya habría llegado a un entendimiento con la dirigencia del Decano para asumir el mando del equipo a partir del próximo año, en una apuesta que representa un nuevo desafío en su carrera. La posible llegada del técnico genera expectativas por su experiencia en el fútbol sudamericano y por los resultados que consiguió en anteriores equipos. Sin embargo, el panorama que encontraría en Tucumán no sería sencillo, ya que la institución comenzaría la temporada 2027 comprometida en la tabla de promedios, un factor determinante en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

Aunque su contratación todavía debe manejarse como un acuerdo verbal mientras no exista un anuncio oficial, los reportes apuntan a que las conversaciones entre las partes avanzaron hasta alcanzar coincidencias en los términos del vínculo.

-- SU PASO POR EL BANFIELD DE ARGENTINA --

El ciclo de Pedro Troglio en Banfield estuvo marcado por resultados irregulares y por las dificultades que atravesó el equipo durante las últimas competiciones. El entrenador asumió la conducción del Taladro en la jornada final del Torneo Apertura 2025, cuando el conjunto se encontraba en una situación deportiva delicada y necesitaba reaccionar para mejorar su imagen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En total, durante su gestión al frente del Taladro, Troglio registró 16 victorias, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, cifras que representan aproximadamente el 38 % de los puntos disputados. El balance refleja las dificultades que encontró para sostener un proyecto competitivo en un contexto de exigencias deportivas y cambios en la plantilla.

El rendimiento del equipo fue de más a menos. Si bien hubo momentos en los que Banfield consiguió competir ante rivales importantes, los resultados del campeonato terminaron condicionando el balance general del entrenador. Uno de los aspectos más destacados de la etapa de Troglio en Banfield fue la participación del equipo en la Copa Argentina. En esa competición, el Taladro logró avanzar en distintas rondas y mantuvo viva la ilusión de alcanzar una instancia decisiva.