¡Se lo hizo a Troglio! Así fue el quinto gol de Agustín Auzmendi en Argentina

Agustín Auzmendi continúa encendido con Gimnasia y Esgrima La Plata y este sábado volvió a hacerse presente en el marcador durante el partido frente a Banfield, correspondiente a la Superliga Argentina. El delantero argentino apareció con un certero cabezazo para vencer al guardameta rival y colocar el 1-0 momentáneo a favor del conjunto platense, en una definición que dejó sin opciones al arquero.

Auzmendi conectó el balón con la cabeza y lo dirigió hacia el costado izquierdo del portero de Banfield, firmando así una anotación de gran factura que hizo explotar a los aficionados de Gimnasia. Tras marcar, el exdelantero de Motagua se dirigió hacia la grada para celebrar con los seguidores del Lobo y realizó su tradicional festejo haciendo el gesto de un pistolero.

Con esta anotación, Auzmendi alcanzó los cinco goles en la presente temporada del fútbol argentino. Antes había conseguido marcarle a Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia de Mendoza y Aldosivi, confirmando su buen momento frente al arco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, el atacante encadenó su tercer partido consecutivo marcando, una racha que aumenta la atención sobre su posible incorporación a la Selección de Honduras.