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¡Se lo hizo a Troglio! Así fue el quinto gol de Agustín Auzmendi en Argentina

El gol de Agustín Auzmendi llegó en el minuto 19 de la Superliga de Argentina.

19 de septiembre de 2026 a las 12:13

Agustín Auzmendi continúa encendido con Gimnasia y Esgrima La Plata y este sábado volvió a hacerse presente en el marcador durante el partido frente a Banfield, correspondiente a la Superliga Argentina.

El delantero argentino apareció con un certero cabezazo para vencer al guardameta rival y colocar el 1-0 momentáneo a favor del conjunto platense, en una definición que dejó sin opciones al arquero.

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Auzmendi conectó el balón con la cabeza y lo dirigió hacia el costado izquierdo del portero de Banfield, firmando así una anotación de gran factura que hizo explotar a los aficionados de Gimnasia.

Tras marcar, el exdelantero de Motagua se dirigió hacia la grada para celebrar con los seguidores del Lobo y realizó su tradicional festejo haciendo el gesto de un pistolero.

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Con esta anotación, Auzmendi alcanzó los cinco goles en la presente temporada del fútbol argentino. Antes había conseguido marcarle a Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia de Mendoza y Aldosivi, confirmando su buen momento frente al arco.

Además, el atacante encadenó su tercer partido consecutivo marcando, una racha que aumenta la atención sobre su posible incorporación a la Selección de Honduras.

El futbolista continúa con el proceso de documentación para poder estar disponible y convertirse en una alternativa para el ataque de la Bicolor.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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