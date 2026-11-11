Honduras se carga a Panamá y salta al liderato en el Torneo Femenino UNCAF Sub-19

La Selección Femenina Sub-19 de Honduras sigue demostrando un gran nivel en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026, que se disputa en tierras panameñas. La Bicolor consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante la selección anfitriona, sumando así su segundo triunfo consecutivo en la competición regional. El único tanto del encuentro llegó al minuto 21 gracias a una gran jugada colectiva: Alisson Suazo desbordó por la banda, mandó un centro preciso al área y Nahomy Meza apareció para empujar el balón al fondo de la red, sellando el 0-1 definitivo que dejó los tres puntos en manos de las dirigidas por el técnico Mario Abadía.

Con este resultado, y tras haber goleado 4-1 a El Salvador en la primera jornada, el conjunto hondureño se afianza en lo más alto del Grupo A. El camino hacia el liderato estuvo muy disputado. Panamá llegaba a este compromiso con los ánimos arriba tras vencer 6-1 a Belice, pero las catrachas supieron plantarse con firmeza en la cancha gracias al once inicial conformado por: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Honduras formó con Mia Heyer, Yensi Ferrera, Evelin Ordoñez, Emerson Eaton, Zadie Chirinos, Alisson Suazo, Alexandra Merriam, Nahomy Meza, Allanys Santos, Chelsea Farmer y Jazlyn Sánchez. En el otro duelo del grupo, El Salvador protagonizó una histórica paliza al derrotar 17-0 a Belice, un resultado abultado que refleja lo intenso de esta fase de grupos. Honduras está a un empate de quedarse con el Grupo A y jugar una final contra la ganadora del sector B. Las catrachas está poniendo el nombre del país en lo más alto.

Lo que viene para la Bicolor

El cierre de la fase de grupos para Honduras será este viernes 13 de noviembre a las 8:30 de la mañana, cuando se enfrente a Belice. Este torneo, organizado por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) bajo el programa FIFA Forward, se desarrolla del 9 al 15 de noviembre con la participación de ocho selecciones divididas en dos grupos: