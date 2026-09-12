EN VIVO: Olancho FC y Real España siguen empatando sin goles en el Juan Ramón Breve

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL OLANCHO Y REAL ESPAÑA | Real España visita este sábado el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa para medirse a los Potros del Olancho FC en la continuación de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

ALINEACIONES CONFIRMADAS | OLANCHO FC: 1. Denovan Torres, 2. Óscar Almendárez, 33. Nelson Muñoz, 7. Diego Rodríguez, 12. Denis Andino, 5. Deyron Martínez, 8. Henry Gómez, 11. Joanderson Assis, 22. Robertino Canavesio, 30. Marlon Ramírez y 27. Jerry Bengtson. Entrenador: Mauro De Giobbi. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 6. Devon García, 5. Marcelo Pereira, 5. Franklin Flores, 10. Jhow Benavídez, 8. Antony García, 39. Daylor Cacho, 36. Roberto Osorto, 18. Darixon Vuelto y 11. Eddie Hernández Entrenador: Mauro Reyes.

PREVIA | Real España visita este sábado el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa para medirse a los Potros del Olancho FC en la continuación de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina llega a la zona nororiental del país con la misión de conseguir una victoria que lo catapulte a lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol hondureño. El partido es una buena oportunidad para los aurinegros que buscan el primer puesto.

Con Mauro Reyes al mando del timón tras la renuncia del costarricense Jeaustin Campos, el equipo sampedrano suma dos triunfos consecutivos (2-1 contra CD Choloma y 2-0 ante Lobos UPNFM) y ahora pelea por la cima el campeonato. No la tendrá fácil el Real España, pues enfrente encontrará a unos Potros con la urgencia de sumar tras encadenar tres partidos al hilo sin poder ganar, aunque únicamente tiene una derrota en el certamen en seis juegos, ganando dos y empatando tres. Olancho FC está ubicado en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 con 9 puntos, mientras Real España es segundo con 14 unidades, mismas que tienen el líder Olimpia y Marathón, tercero.



Horario y dónde ver transmisión Olancho vs Real España