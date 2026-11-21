Estrella Roja y Lobos de la UPNFM protagonizarán este sábado un duelo decisivo en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde ambos conjuntos buscarán dar un paso importante rumbo a la liguilla del torneo Apertura 2026. Los dos equipos llegan igualados con 19 puntos y sin diferencia de goles, por lo que el resultado de este enfrentamiento podría marcar el futuro de sus aspiraciones. De hecho, el ganador prácticamente asegurará su boleto al repechaje del campeonato.

El cuadro de Danlí afronta este compromiso con buenos números en sus últimas cinco presentaciones, en las que consiguió tres victorias, un empate y solamente una derrota. En ese recorrido superó a Génesis FC, Atlético Independiente y Juticalpa FC, igualó 3-3 frente a Olancho FC y cayó 1-2 ante Motagua. No obstante, su rendimiento en casa genera algunas dudas, pues de sus tres partidos más recientes como local apenas ganó uno, perdió dos y no ha conseguido mantener la regularidad.