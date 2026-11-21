Estrella Roja y Lobos de la UPNFM protagonizarán este sábado un duelo decisivo en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde ambos conjuntos buscarán dar un paso importante rumbo a la liguilla del torneo Apertura 2026. Los dos equipos llegan igualados con 19 puntos y sin diferencia de goles, por lo que el resultado de este enfrentamiento podría marcar el futuro de sus aspiraciones. De hecho, el ganador prácticamente asegurará su boleto al repechaje del campeonato.
El cuadro de Danlí afronta este compromiso con buenos números en sus últimas cinco presentaciones, en las que consiguió tres victorias, un empate y solamente una derrota. En ese recorrido superó a Génesis FC, Atlético Independiente y Juticalpa FC, igualó 3-3 frente a Olancho FC y cayó 1-2 ante Motagua. No obstante, su rendimiento en casa genera algunas dudas, pues de sus tres partidos más recientes como local apenas ganó uno, perdió dos y no ha conseguido mantener la regularidad.
Por su parte, Lobos de la UPNFM atraviesa un buen momento cuando juega fuera de su cancha, al acumular tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con dos triunfos y un empate. La manada venció 0-2 al Platense en Puerto Cortés, goleó 0-4 al Atlético Independiente en Comayagua y posteriormente igualó sin goles frente a Olancho FC. Esta racha representa un registro que no conseguía desde el Apertura 2022, cuando bajo la dirección técnica de Héctor Castellón enlazó tres visitas sin perder ante Real Sociedad, Honduras Progreso y Motagua.
El enfrentamiento entre ambos clubes tendrá su segundo capítulo en el presente torneo, luego del empate 2-2 registrado el 15 de agosto en el estadio Emilio Williams de Choluteca, durante la tercera jornada del Apertura 2026. El partido será transmitido por DEPORTES TVC, pero también lo podés seguir por www.diez.hn