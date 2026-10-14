Marcelo Pereira, sin miedo al Olimpia y lo que piensa de la Selección: "Hay que apoyar"

Real España visita este jueves al Olimpia en una nueva edición del clásico moderno del fútbol hondureño, en el duelo más atractivo de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La máquina llega a este compromiso como líder e invicto del campeonato, con el defensor hondureño Marcelo Pereira como una de las piezas importantes del equipo aurinegro durante la temporada.

El zaguero central atendió habló sobre las claves para que Real España pueda conseguir un resultado positivo ante los albos. Pereira conoce bien lo que significa enfrentar a Olimpia, especialmente por su pasado en Motagua, donde también vivió la intensidad de este tipo de clásicos. Además, el defensor se refirió a la Selección Nacional de Honduras y dejó abierta la posibilidad de recibir una convocatoria del entrenador español José Francisco Molina, al señalar que su responsabilidad es seguir trabajando y que la decisión final corresponde al seleccionador.

DECLARACIONES DE MARCELO PEREIRA

¿Cómo se puede liderar mentalmente para que el equipo se contagie de esa hambre e ímpetu para ir a ganar?

Bueno, la verdad es que lo asimilamos de la mejor manera. Pensamos y creemos que podemos ir a sacar un resultado positivo. Estamos en Real España y es lo que amerita: ir a Tegucigalpa. Al equipo le ha ido bien como visitante y hemos sacado puntos. Así que creo que en esta oportunidad también tenemos la misma disposición de poder ir a sacar un resultado positivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además de estar invictos, también está en juego el hecho de que hace mucho tiempo no ganan en la capital.

Sí, la verdad es que es un ingrediente especial. Es un clásico de visita en Tegucigalpa. Va a ser un partido bonito. Creemos y sabemos que tenemos con qué sacar un resultado positivo y para eso hemos trabajado. Así que hoy vamos a hacer el viaje con la ilusión de conseguir el resultado que buscamos. Marcelo, más allá de que el equipo esté invicto, ¿el objetivo sigue siendo mantener el primer lugar en la tabla?

La verdad es que el invicto va a seguir ahí siempre y cuando nosotros hagamos buenos partidos. Nos enfocamos en hacer un buen partido, en revalidar lo que hemos venido haciendo y en lograr cosas aún mayores, porque hemos trabajado para mejorar muchos detalles. Así que creemos en eso. Como les digo, vamos a buscar el resultado positivo, que es lo que amerita el Real España.