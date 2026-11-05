Mira dice que había puesto la renuncia y se refiere al penal: "Nunca lo había vivido en mi vida"

El técnico Fernando Mira rompió el silencio sobre los momentos complicados que atraviesa el Génesis FC y confirmó que, antes de los últimos compromisos, puso su cargo a disposición de la directiva, aunque finalmente acordó continuar al frente del equipo tras conversar con el presidente Gustavo Sánchez. El estratega también se refirió a la polémica arbitral por la mano de Marco Aceituno, una acción que Selvin Brown revisó en el minuto 87 mediante el sistema FVS y en la que decidió no sancionar penal. Mira lamentó el resultado ante Real España, consideró que su equipo merecía ganar y aseguró que seguirá luchando para cerrar el torneo con profesionalismo, pese a que las posibilidades de clasificar a la liguilla se han complicado.

LA CONFERENCIA

¿Qué le ha parecido el partido?

Me parece que el fútbol a veces es injusto y hoy fue uno de esos días. Pienso que estoy triste, muy triste, pero también siento orgullo por los jugadores que estuvieron en esta cancha y que lo hicieron todo. Intentaron todo para sacar los tres puntos y no lo lograron. Pienso que jugamos muy bien y fuimos muy superiores a Real España. Considero que Real España intentó jugar y adelantar sus líneas para tratar de hacer un gol, aprovechar una pelota parada y consiguió marcar de penalti. No recuerdo otra oportunidad clara de Real España. Nosotros tuvimos que ir detrás del resultado, corriendo siempre más que Real España, jugando más que ellos y creando más oportunidades. Después fuimos felices con el gol que conseguimos, pero terminamos con este resultado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ahora tenemos que pensar en la competición, en el partido contra Independiente y posteriormente en Marathón. Tenemos que terminar el torneo con el máximo profesionalismo y la mayor dignidad posible dentro del fútbol. - Hoy, matemáticamente, con este resultado ya no dependen de ustedes mismos. Se han complicado las posibilidades y el sueño que tenían

Sí, es verdad. Pero intentamos todo para continuar en la lucha. Incluso ganando, pensaba que no dependíamos de nosotros mismos, pero manteníamos la esperanza de conseguir el objetivo. Así es el fútbol. A veces apostamos por determinadas cosas y no conseguimos llegar al objetivo, pero hay que continuar trabajando y agradecer a nuestros jugadores por el partido que hicieron, porque merecían ganar. ¿Había puesto su cargo a disposición antes de estos últimos malos resultados? ¿Es cierto?

Sí, tuve una reunión con el presidente. Intentamos resolver las cosas de la mejor manera posible y encontrar la mejor solución para el club. El presidente entendió que yo debía continuar junto a mi cuerpo técnico y seguimos con la misma disponibilidad y voluntad para que las cosas cambien, intentar sumar puntos y conseguir resultados.