Mira dice que había puesto la renuncia y se refiere al penal: "Nunca lo había vivido en mi vida"

El técnico Fernando Mira rompió el silencio sobre los momentos complicados que atraviesa el Génesis FC y confirmó que, antes de los últimos compromisos, puso su cargo a disposición de la directiva, aunque finalmente acordó continuar al frente del equipo tras conversar con el presidente Gustavo Sánchez.
El estratega también se refirió a la polémica arbitral por la mano de Marco Aceituno, una acción que Selvin Brown revisó en el minuto 87 mediante el sistema FVS y en la que decidió no sancionar penal.
Mira lamentó el resultado ante Real España, consideró que su equipo merecía ganar y aseguró que seguirá luchando para cerrar el torneo con profesionalismo, pese a que las posibilidades de clasificar a la liguilla se han complicado.
LA CONFERENCIA
¿Qué le ha parecido el partido?
Me parece que el fútbol a veces es injusto y hoy fue uno de esos días. Pienso que estoy triste, muy triste, pero también siento orgullo por los jugadores que estuvieron en esta cancha y que lo hicieron todo. Intentaron todo para sacar los tres puntos y no lo lograron.
Pienso que jugamos muy bien y fuimos muy superiores a Real España. Considero que Real España intentó jugar y adelantar sus líneas para tratar de hacer un gol, aprovechar una pelota parada y consiguió marcar de penalti. No recuerdo otra oportunidad clara de Real España. Nosotros tuvimos que ir detrás del resultado, corriendo siempre más que Real España, jugando más que ellos y creando más oportunidades. Después fuimos felices con el gol que conseguimos, pero terminamos con este resultado.
Ahora tenemos que pensar en la competición, en el partido contra Independiente y posteriormente en Marathón. Tenemos que terminar el torneo con el máximo profesionalismo y la mayor dignidad posible dentro del fútbol.
- Hoy, matemáticamente, con este resultado ya no dependen de ustedes mismos. Se han complicado las posibilidades y el sueño que tenían
Sí, es verdad. Pero intentamos todo para continuar en la lucha. Incluso ganando, pensaba que no dependíamos de nosotros mismos, pero manteníamos la esperanza de conseguir el objetivo. Así es el fútbol. A veces apostamos por determinadas cosas y no conseguimos llegar al objetivo, pero hay que continuar trabajando y agradecer a nuestros jugadores por el partido que hicieron, porque merecían ganar.
¿Había puesto su cargo a disposición antes de estos últimos malos resultados? ¿Es cierto?
Sí, tuve una reunión con el presidente. Intentamos resolver las cosas de la mejor manera posible y encontrar la mejor solución para el club. El presidente entendió que yo debía continuar junto a mi cuerpo técnico y seguimos con la misma disponibilidad y voluntad para que las cosas cambien, intentar sumar puntos y conseguir resultados.
- ¿Cómo se siente? Usted es un técnico al que no le gusta estar en esta situación de malos resultados y que siempre ha buscado proponer y conseguir buenos resultados. ¿Cómo se encuentra?
Como te dije hace poco, me siento muy triste, pero exteriormente me siento con fuerzas para luchar contra todo y contra todos, como ha sucedido hasta ahora. Pienso que, sinceramente, esta es una lucha que nunca había vivido en mi vida. Aun así, tenemos que levantarnos, ser fuertes, creer y mantener el enfoque, que es jugar al fútbol, representar al Génesis de la mejor manera posible y ser dignos y profesionales.
- ¿Fueron esos malos resultados los que lo llevaron a pensar en eso, en abandonar el barco?
Nunca pensé en abandonar el barco. Le dije al presidente que no quería irme, que quería encontrar una solución para Génesis. Llegamos a la conclusión de que debía quedarme. Yo creo en el trabajo del presidente, el presidente cree en mi trabajo y también en mis jugadores. A partir de ahí, vamos a intentar encontrar soluciones para salir de la situación en la que estamos.
El profesor de Real España, en el último minuto, mencionaba el gol de Arzú como un gol con sabor a miel. ¿Considera que este empate puede tener ese sabor, tomando en cuenta que matemáticamente todavía tienen posibilidades de clasificar?
Sí, es un punto y siempre sumar es bueno. Pero, como te dije hace poco, es muy difícil. Sin embargo, en el fútbol todo es posible. Siempre suceden cosas inesperadas y todo puede pasar hasta el final del torneo.
Al finalizar este torneo, ¿cuál será su futuro? ¿Lo ha meditado o todavía es muy prematuro?
Es muy prematuro. Tengo contrato hasta mayo, por eso considero que todavía es pronto para hablar de mi futuro.