¿Nueva grama? Presidente del Génesis FC adelanta cambios en el Estadio Suazo Córdova

El presidente del Génesis FC, Gustavo Sánchez, adelantó importantes proyectos de remodelación para el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, con los que buscan mejorar las condiciones del recinto deportivo y brindar mayor comodidad a los aficionados. En una entrevista con DIARIO DIEZ, el dirigente confirmó que se trabaja en la instalación de un nuevo sistema de iluminación, que contará con una inversión municipal de 12 millones de lempiras, además de la sustitución del caucho de la cancha por un material vegetal elaborado con coco triturado. Asimismo, anunció la incorporación de 150 butacas adicionales a las 350 existentes y otras mejoras que esperan concretar para fortalecer la casa de los Caninos.

LA ENTREVISTA

- Presidente, con eso que usted mencionaba, con la mejora del plantel y con todo lo que está ocurriendo alrededor, que también se viene el proyecto para el estadio, que lo vamos a ver más adelante, pero si no se llegase a cumplir ese objetivo de llegar a la siguiente ronda, clasificar a una liguilla, ¿lo verían como un fracaso, sobre todo por lo que se logró en el torneo anterior?

Totalmente, sería un fracaso. Sería un fracaso para el cuerpo técnico, para los jugadores y para la junta directiva. De eso estamos muy conscientes y no se debe malinterpretar como soberbia, no, al contrario. Cuando usted planifica un torneo, precisamente hace las contrataciones en los diferentes departamentos, las diferentes áreas del plantel, esperando esos resultados. Entonces, nosotros sabemos que si no clasificamos, obviamente sería un fracaso para nosotros, pero en este momento tampoco estamos hablando de eso. En este momento tenemos cuatro metas, tenemos cuatro finales. Hoy frente a un gran plantel, frente a un gran equipo como es el Real España. Ellos también están ávidos del triunfo. Sabemos que se juegan las primeras dos posiciones del torneo para cerrar bien en la liguilla, cerrar de local, pero Génesis también está muy consciente. Si nosotros hoy ganamos, creo que estaríamos en la ruta correcta y podríamos entrar a esa fase final del torneo, logrando precisamente las metas que están establecidas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - ¿Ha habido regaños por parte de la directiva a los jugadores?

Claro que sí, muy fuertes, porque fíjense que nosotros cumplimos. Usted jamás ha escuchado algún problema de Génesis en cuanto a pagos, en cuanto a logística, en cuanto a cuerpo técnico, cuerpo médico. No tenemos ningún tipo de problema. Se le da todo lo necesario a un equipo humilde como el Génesis, porque obviamente tenemos una plantilla limitada, pero nosotros estamos todos ahí. El plantel ha quedado de ver, ellos están muy conscientes de eso, pero también están totalmente convencidos de que pueden enderezar el camino y nosotros confiamos en ellos.

- Previo a esta entrevista lo miramos ahí observando el estadio y mencionaba que está con la confianza de poder llegar a la siguiente ronda. Entonces, ¿ya está viendo cómo puede hacer los preparativos para una posible clasificación a la liguilla?

Mire, estamos siendo muy positivos. Estaba viendo las butacas, tenemos 350 butacas acá. De hecho, estábamos contabilizando cuántas más podemos incorporar y estamos pensando, vamos a encargar los próximos días 150 butacas más, porque nosotros confiamos en que el equipo va a entrar a la liguilla. Debemos mejorar las condiciones de este estadio. Nosotros lo hacemos con mucho gusto, agradecemos también a nuestros patrocinadores que nos apoyan en eso. La afición canina se lo merece y, bueno, tenemos problemas, no se dan los resultados, pero confiamos en esa clasificación. Eso es lo que andamos viendo, qué mejoras hacemos en las próximas semanas. - Durante las últimas semanas se dio la buena noticia de que ya se viene ese proyecto del alumbrado. ¿Cómo va? ¿Cómo ha encaminado? ¿Qué tan rápido se pueden ver esos resultados, presidente?

Nosotros estábamos planteando una concesión precisamente porque es muy difícil la inversión en el sistema deportivo, en este caso en infraestructura del Roberto Suazo Córdova Stadium, pero hubo una respuesta muy positiva de la corporación municipal y se anunció la inversión de 12 millones de lempiras en el sistema de alumbrado del estadio, que para nosotros es lo prioritario. Sabemos que la cancha no está en óptimas condiciones, pero con el sistema de energía eléctrica instalado aquí, o el alumbrado, tendríamos dos franjas horarias adicionales, que son 5 de la tarde y 7 de la noche, y eso beneficiará mucho. Por ejemplo, un partido como en este día, jueves a las 3 de la tarde, podríamos jugarlo a las 5 o a las 7 y eso garantizaría que la afición podría venir más. Entonces, estamos muy contentos con esa decisión y nos han dicho que en las próximas semanas van a arrancar. Estamos contentos.