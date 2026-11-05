Carlos Arzú amarga a Real España: Génesis FC rescata el empate en la jornada 13

Cuando parecía que Real España se llevaría los tres puntos de La Paz, apareció Carlos Arzú para cambiar la historia en el último suspiro. Génesis FC rescató un agónico empate 1-1 ante los aurinegros en el estadio Roberto Suazo Córdova, gracias a un cabezazo del delantero en el minuto 90+6, que terminó amargando la tarde del conjunto sampedrano en la jornada 13 del campeonato. El encuentro comenzó con mucha intensidad y ambos equipos buscando imponer condiciones. Sin embargo, fue Real España el que encontró primero el camino hacia el gol. Apenas al minuto 19, Allans Vargas derribó a Eddie Hernández dentro del área al sujetarlo de la camiseta, una acción que el árbitro Selvin Brown no dudó en sancionar como penal. Un par de minutos después, al 21, el propio Eddie Hernández tomó la responsabilidad desde los once pasos y no falló. El Cañonero del Aguán ejecutó con serenidad y venció al guardameta de Génesis FC para colocar el 1-0 a favor de la Máquina, que comenzaba a tomar el control del compromiso en territorio paceño.

El conjunto aurinegro intentó administrar la ventaja, mientras los caninos buscaban reaccionar y encontrar espacios para hacer daño. Al minuto 37, Génesis FC generó una aproximación por el costado izquierdo, enviando un balón al área que fue interceptado por 'Pipo' López. El guardameta logró cortar el centro y posteriormente, 'Chapetilla' Mejía despejó el esférico para evitar que los locales consiguieran la igualdad. Antes del descanso, el compromiso también dejó algunas amonestaciones. Roger Sander recibió tarjeta amarilla al minuto 2 por una fuerte entrada sobre Daylor Cacho en el mediocampo, mientras que Walter 'Colocho' Martínez fue sancionado al 8 por simular una falta dentro del área. Con el 1-0 en el marcador, Real España se marchó al descanso con la ventaja mínima. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para el complemento, Juan Ignacio Martínez movió sus piezas y realizó el ingreso de Marco Tulio Aceituno en lugar de Darixon Vuelto. Génesis FC salió decidido a buscar el empate y estuvo cerca de conseguirlo al minuto 47, cuando Josman Figueroa envió un peligroso centro al área y Brayan Félix conectó una volea que obligó a 'Pipo' López a realizar una espectacular intervención para mantener la ventaja visitante. La Máquina también tuvo que soportar las embestidas del conjunto canino, que no renunció a la posibilidad de rescatar puntos en casa. Al minuto 51, Carlos Arzú protagonizó una de las oportunidades más claras del encuentro después de robarle el balón a 'Pipo' López. Sin embargo, el rebote le quedó incómodo y el atacante no pudo empujar el esférico para establecer la igualdad. La tensión aumentó todavía más al minuto 74, cuando Daniel Meléndez derribó a Jhow Benavídez en el mediocampo. En la acción posterior, el capitán de Real España realizó una entrada con los pies sobre el futbolista canino, situación que provocó la intervención del árbitro. Selvin Brown decidió mostrarle tarjeta roja directa a Benavidez y amonestar a Meléndez por la falta previa.